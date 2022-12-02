靈敢侶情：學烘焙小貼士

很多人都以為︰學烘焙，最緊要拿食譜。這想法並不正確，因為，手藝和經驗才是最重要，你看長輩做薄罉、意大利婆婆做麵條和蛋糕也沒有分量，但成品一樣好吃。

為此，我特意在網絡找了一個KOL的蛋糕食譜教學，一次跟足食譜和分量去做，另一次憑我的手藝和經驗操作。結果，跟足的一次反而失敗。原因是，烘焙存在太多變數，例如：

一、焗模：質地吸熱快、散熱慢、吸熱慢、散熱快，均會影響烘焗溫度、時間、麵糰或蛋糕的膨脹速度。

二、麵粉︰吸水度受蛋白質、是否漂白、濕度（指麵粉的含水量，不是室內濕度）影響，從而改變麵糰質地、搓麵團的時間、發酵時長、蛋糕漿濃稠度。

三、雞蛋：重量不一，不連殼介乎40至60克。如食譜用「5隻雞蛋」去表達，可以是200或300克，跟足分量又如何？相差100克怎可能不影響成品？

四、焗爐：尺寸、溫度偏差、恆溫裝置強弱、預熱多久，均會影響成品。

上面提及到的蛋糕教學，在成功的一次裏，我因應以上四點變數，將牛奶減了15克、蛋白減一隻、糖減60克、因為減了糖蛋糕容易乾，油加了10克、焗爐調低10度、為使蛋糕不回縮，烘焗時間加4分鐘。蛋糕做好後，比教學裏的更鬆軟，減了糖但不乾不硬。

學烘焙，真的不是「最緊要拿食譜」。日後在外上課，記緊盯着導師的雙手，看他怎樣發打蛋白、他的雙眼焦點落在哪個地方、手用哪個地方發力。有不明白立即發問，上一課畢生受用才算值回票價。但假如導師答你：「落忌廉因為滑啲。」即是說他所知道的有限，他能做的，就只有教你該課的食譜，我們就不要每事問為難人家了。

教大家一個秘密：我們從何得知一個人對烘焙是否熟悉？看他怎樣使用手動打蛋器發打雞蛋、忌廉等等就知道。因為，最快的發打方法是，將打蛋器從左打去右、來回地發打，不是畫圓圈或轉圈，這跟「剪力（Shear force）」有關，有興趣可上網找資料讀一讀。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03