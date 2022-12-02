李安帶隊去馬來西亞取景　「李小龍大包」原來係咁樣！

著名導演李安即將開拍一代巨星李小龍電影，李小龍一角更由其32歲的兒子李淳擔任。之前，馬來西亞新山市一位肉骨山店老闆，於社交平台分享與李安的合照，他指之前李安跟拍攝團隊到其店用膳，眾人把全桌食物吃掉，李安更親口向他說覺得食物合口味，令身為老闆的他，心裏暗爽好幾天。老闆又大讚李安為人有禮又低調，本來大導演光臨，他打算請客的，但李安不讓老闆破費，堅持自己付錢。

照片中的李安穿着黑色上衣、牛仔褲， 戴着CAP帽的他，腰間綁上腰包，這次他與團隊在新山一帶出現，有指是為了拍攝下一部電影，亦即時李小龍傳奇電影。這亦是李安多年前繼於檳城拍攝《色，戒》之後，再到馬來西亞取景拍電影。

新山這個地方，確實留下李小龍不少腳毛。話說40年前，李小龍最愛吃新山的手工包，而當地那家手工包店老闆曾接受訪問，他的祖父以前於馬來西亞開包店，李小龍最喜歡吃他們的大包，「李小龍大包」體積比一般大包大一倍，用料豐富，內裏有雞肉、豬肉、臘腸及雞蛋等。由於李子龍識功夫，而整包亦需要功夫，故他們忽發奇想，將店舖改名為「蒸功夫」。