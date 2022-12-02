又到聖誕！唔使飛都可以宅度假玩餐飽

Jingle Bell~Jingle Bell~踏入12月就到聖誕，一家大細準備點樣過幾年來首之檢疫放寬後的聖誕節呢？唔少人第一時間會預訂機票「出走」，之不過外國疫情依然嚴重，不少人仍舊選擇留在港節，於是乎想過一個氣氛十足又有出遊感覺的聖誕節，不少酒店於節日期間推出了不同主題的宅度假住宿，有以奧地利白色聖誕為主題、有以可愛薑餅人為主題的，又有以節慶美食為主題等，總有適合家中「老闆」心水之選。

體驗北歐白色聖誕

離島清幽滋味之旅

想一家大小或與好友甚至另一半遠離煩囂過一個節日假期？位於大嶼山東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店或許是不錯之選。酒店特別推出「冬日早午餐住宿計劃」及「節慶晚宴住宿計劃」；前者限定於周末六、日，並可享用節日周末限定的「冬日早午餐」；而後者於12月24及25日入住更享5道菜「聖誕節慶晚餐」、12月31日入住則享雙人「除夕晚宴」連早餐。當中的「冬日早午餐」於高級現代小酒館The Enclave享用，有多款自助美食，包括傳統烤火雞、冷盤、芝士和沙律外，還有多款麵包、自家製龍蝦濃湯和是日餐湯等；當中的烤火雞選用來自英國著名農場Larch Wood Farm的有機火雞，配以肉汁、小紅莓醬和紅酒汁，既美味又應節，其他烤肉佳餚還包括澳洲草飼西冷牛扒、蜜汁火腿及三文魚扒等，還有多款聖誕特色甜品如聖誕布甸、聖誕果蓉批、薑餅、法式聖誕樹幹蛋糕等；額外加購還可享無限暢飲Louis Roederer香檳呢！至於「聖誕節慶晚餐」則有即開法國生蠔、煙三文魚和魚子醬、澳洲草飼放養牛肉他他，主菜有鮮甜彈牙龍蝦尾、餡料十足的自家製意大利餃伴幼滑龍蝦醬、香烤羅西尼牛扒配盧瓦爾河谷鵝肝和松露，以及甜品，先菜主菜及甜品更悉心配上美酒，名副其實美酒佳餚，歡度佳節！

有薑餅小人兒陪伴

提起聖誕節糕點，第一時間想到的是薑餅人，富豪九龍酒店就以此為主題推出「薑餅人夢幻住宿計劃」，將客房布置成薑餅屋，酒店大堂亦置有巨型薑餅人打卡位，大家更可於Mezzo享用豐盛晚餐，住客更可以免費參加薑餅人工作坊及特色飲品工作坊、獲贈薑餅人布袋一個、參加「智救薑餅人」遊戲，運用小智慧破解密碼；而每位小朋友更可免費獲贈聖誕禮物一份等，小朋友一定Like！至於美式意大利自助餐的「薑餅人夢幻聖誕」就由總廚以傳統美式意大利烹調手法配配合新鮮食材炮製而成，美饌包括意式肉腸及芝士拼盤、餐廳招牌薄餅、燒烤醬烤豬肋骨、黑松露安格斯牛柳粒及一系列以薑餅人為主題的特色甜品等。佳節期間，酒店更準備了扭氣球表演節目，令節日氣氛更熱烈。