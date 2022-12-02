就是青春︱陳柏宇批林曉蕙唱歌甩Beat　隨時被Foul爆喊

HOY TV選秀節目《就是青春》將於本月18日（星期日）舉行決賽，今晚（2日）播出的一集，由鄭融及林欣彤擔任「星級樂迷」，將有兩位參賽者被淘汰，焦點之一，是未知昨晚（1日）跌入「敗者復活區」的林曉蕙（Candice）可會出局，Candice今晚將與陳心余（Wuba）、阮偉倫（阿倫）進行比併，爭取唯一一個「復活」席位。

昨晚進行第3輪淘汰賽，參賽者Candice以跳唱形式演繹Serrini的歌曲《~旋轉with me*》。但排練時其表現差強人意，「YOUnion」團長陳柏宇直指Candice唱歌拍子不穩及甩beat，他說：「佢喺隊內唱歌同跳舞方面都唔係最好嘅一個，只可以繼續練習！」被狠批的Candice未有氣餒，反而甚有自信，賽前她更揚言：「以綵排狀態，覺得自己應付到，同大家有得揮，我唔會包尾！」但比賽時表現不穩，瀕臨走音邊緣，出現災難級狀況，最後在現場觀眾評分部分只獲個位數，於隊內分數包尾，直接跌入「敗者復活區」。面對隨時被淘汰的Candice於賽後爆喊，更以「自己身體好似唔聽話咁」來解釋失準原因，陳柏宇給予擁抱及安慰。