Britney Spears 41歲生日兼入行30年　特選小甜甜代表作

現今大家對Britney Spears（小甜甜布蘭妮）的認知，可能是她曾因精神問題而受到其父親監護，之後兩父女在公堂上對簿，甚至是Britney不時在社交網上載裸照等瘋狂行為。

之不過，Britney Spears在1999年推出首張專輯《...Baby One More Time》後，便已成為Billboard Top 200專輯榜的冠軍，而在1年內全球共售出逾1000萬份，成為全球青少年藝人中銷售量最高的專輯；時至今日，該隻專輯已逾三千萬的銷量，是世界銷量最高的專輯之一，亦是所有藝人出道專輯中銷量最高的專輯。

此外，在2020年美國權威音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）嚴選出100首在音樂史上最偉大的樂曲，當中有如The Beatles成名作《Love Me Do》、The Jackson 5的《I Want You Back》等耳熟能詳的名曲，但位列榜首的則是Britney Spears的《...Baby One More Time》。

雖然Britney Spears曾有一度的低潮期，甚至被送到精神病房進行強制性精神隔離治療，但這一切卻沒有令她放棄歌唱事業，而在今年7月，英國著名歌手Elton John還與Britney合唱新歌《Hold Me Closer》。不經不覺Britney Spears都已入行30年，適逢12月2日是她的41歲生日，現就趁着這個日子，來和大家一同重溫Britney Spears 9首代表歌曲。