Britney Spears 41歲生日兼入行30年　特選小甜甜代表作

現今大家對Britney Spears(小甜甜布蘭妮)的認知,可能是她曾因精神問題而受到其父親監護,之後兩父女在公堂上對簿,甚至是Britney不時在社交網上載裸照等瘋狂行為。

之不過,Britney Spears在1999年推出首張專輯《...Baby One More Time》後,便已成為Billboard Top 200專輯榜的冠軍,而在1年內全球共售出逾1000萬份,成為全球青少年藝人中銷售量最高的專輯;時至今日,該隻專輯已逾三千萬的銷量,是世界銷量最高的專輯之一,亦是所有藝人出道專輯中銷量最高的專輯。

此外,在2020年美國權威音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)嚴選出100首在音樂史上最偉大的樂曲,當中有如The Beatles成名作《Love Me Do》、The Jackson 5的《I Want You Back》等耳熟能詳的名曲,但位列榜首的則是Britney Spears的《...Baby One More Time》。

雖然Britney Spears曾有一度的低潮期,甚至被送到精神病房進行強制性精神隔離治療,但這一切卻沒有令她放棄歌唱事業,而在今年7月,英國著名歌手Elton John還與Britney合唱新歌《Hold Me Closer》。不經不覺Britney Spears都已入行30年,適逢12月2日是她的41歲生日,現就趁着這個日子,來和大家一同重溫Britney Spears 9首代表歌曲。