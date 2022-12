Mira Place 「Let's Gala This Christmas」華麗迎聖誕

【特約報道】還有一個月就到聖誕節,想感受濃厚的聖誕氣氛,就要到尖沙咀Mira Place啦!商場由即日起至明年1月1日舉行大型聖誕慶祝活動「Let's Gala This Christmas」,3大聖誕Gala盛會─Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala讓你瘋狂打卡及歎盡美食,同場更有多項購物優惠,實行與眾同樂,共渡普世歡騰的節日。

Snap Gala 4大華麗打卡位

商場一連串慶祝活動由 4 大閃爍生輝的打卡布置揭開序幕,7.5米高的聖誕樹塔點亮商場中庭,讓全場洋溢金光奪目的節日氛圍,你可以從旋轉樓梯徐徐步下,猶如晚會主角般出場。另外也可於閃爍金漾鏡屋、互動變身魔鏡、瑰麗閃亮酒吧及星光大道紅地氈等場景襯托下,散發耀目光芒,隨手都能拍出高貴動人的一刻。

Joy Gala 與金色聖誕老人歡度週末

Mira Place中庭每 15 分鐘會上演音樂光影匯演,而 12 月 3 日起一連四個週末,金色聖誕老人與DJ 更會盛裝登場大派 180 Popcorn爆谷,人氣商戶當日更會有快閃聖誕優惠。

Chic Gala 聖誕消費獎賞

想選購聖誕禮物的話,場內有 人 氣 KOL Melo Lo 服 飾 品 牌asuni、由人氣美妝網紅RICKYKAZAF主理的一站式男士造型概念店RICKYKAZAFstore、全港首間 DIY 唇膏體驗館Out of Colours 及本地皮革工作室motto carpe diem 等。聖誕美食方面則有 Espresso Alchemy 伯爵茶意式奶凍配自家製柑醬、Prost by King Ludwig 聖誕特製甜品以及梅丘壽司美登利總本店聖誕手毬壽司及雪糕窩夫等。活動期間商場亦提供多項低至半價的秋冬購物優惠,包括55 折的 Kesalan Patharan 聖誕閃耀亮麗套裝、半價美選 O My Cross Jewelry 18K 鑽石十字架吊墜及 28折購入 SUISSE REBORN 限量套裝等。 即日起 Mira Place 會員消費滿 HK$800 即可獲贈咖啡禮券,而消費滿HK$3,000 更可獲贈意大利氣泡酒,為節日留下圓滿回憶!

網址:bit.ly/MPXmas22