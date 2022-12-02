郭柏妍首開金口自稱浴室歌手　林敏驄：一定失禮喇！

藝人林敏驄與郭柏妍等一齊獻唱《下流上車族》的主題曲籌款，郭柏妍指是首次唱歌表演笑言自己是浴室歌手，阿驄笑說：「咁一定失禮喇。」

講到是否趁東華演台慶頒獎禮候選「視帝」拉票，他說：「冇人通知我喎，完全唔知發生咩事，你都話畀我知個遊戲規則係咩，好似入圍咗世界盃，都話畀我知打唔打越位，可以換幾多個人，問到我都唔知點答，細嗰啲又答唔到，大嗰啲又擰轉面。」阿驄又指不清楚投票準則，是投票還是關埋門自己決定。

阿驄被問到為何不找老友無綫總經理曾志偉詢問？他說：「佢人間蒸發咗，播完套劇都冇聽過佢把聲！（過橋抽板？）用完就咩㗎啦！（你係視帝熱門喎？）人哋民選（指民選視帝）畀我已經好開心，唔知邊場戲出咗，話直接頒畀我，已經好開心，我Feel到佢哋每一個真係頒畀我。（通知你參加鍾嚟唔嚟？）隨傳隨到呀？到時先算啦。」他透露最近忙於籌備NFT和演唱會，問到會否找郭柏妍做嘉賓？他笑言：「睇你唱得好唔好啦。」

郭柏妍候選「飛躍進步女藝員」屬熱門之一，問到她可有攞獎信心？她說：「我最想《下流上車族》攞最佳劇集獎，Daddy（阿驄）你會唔會嚟？你係我哋最重要嘅台柱嚟，我邀請你嚟。」阿驄說：「你代我攞啦。」

此外，明晚舉行的《歡樂滿東華2022》將由校長譚詠麟帶領一眾聲夢歌手，包括炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文等打頭陣演出，為節目揭開序幕。