超能使者大結局︱唐詩詠劉穎鏇婚紗等愛郎　陳展鵬驚險被槍擊

由監製文偉鴻的無綫台慶劇《超能使者》今晚（2日）播放大結局，早前文偉鴻預告《超》結局篇死得人多，昨晚（1日）播出的一集，擁有「讀心異能」的高守（林子善飾）因揭發威仔（沈震軒飾）誤殺男護士，威仔一怒之下「魔性」大發，以「奪命吸魂」黑化異能殺死高守！事後威仔一直隱瞞高守的死亡真相，豈料遭賀慶隆（歐瑞偉飾）以此為把柄，同時轉發威仔藏屍的片段向高勇（陳山聰飾）告密，最終被引到貨倉的威仔和高勇大打出手，結果導致兩敗俱傷。

今晚大結局，官方率先於社交網釋出全新預告片，片中Q姨（唐詩詠飾）和Open姐（劉穎鏇飾）均穿上白色婚紗，等待新郎來臨，未料Q姨腦中閃現自己被車撞飛、Open姐小產出血、高勇吐血倒地及阿鏈（陳展鵬飾）被槍擊的驚險畫面，莫非「超能使者」最後會被團滅？不少網民盼能有Happy Ending，監製文偉鴻透露：「只可以講最後一集將會穿插於笑與淚之間，而個結局亦都係充滿愛嘅，希望大家睇完會明白『有愛就無所不能』嘅道理啦。」

昨晚另外兩大高潮位，是眾人於殮房認領高守遺體，以及身懷六甲的Open姐阻止高勇找威仔報仇，當中痛失男友的阿七（伍樂怡Kelly飾）喊得悽慘外，飾演Open姐的劉穎鏇更是演技大爆發。自從高勇出現後遺症後，Open姐由「開朗少女」變成「憂心女友」，直至高勇打算「送死」尋仇，Open姐爆喊說：「我真係唔想個BB一出世就冇咗個爸爸，你就當為咗我或者BB，唔好去啦。」劉穎鏇受訪時，表示要代入大肚婆心態又要喊，難度比拍打戲更高：「每次拍喊戲我都好緊張，可能以前細個好唔鍾意畀人見到自己喊，所以培養到依家好少喊亦好難喊，但呢個心理關口我都慢慢克服緊。」

至於Kelly受訪時說難忘拍攝認屍的一幕，拍攝當日現場氣氛沉重，演員情緒也十分低落，令她好快投入角色：「我第一次情緒未能及時抽離，拍完嗰場戲心情一路都好低落，需要啲時間先可以平復心情。」問到跟一班前輩同時拍喊戲可有壓力？Kelly說：「冇，因為呢個團隊真係好Nice、好窩心，好似一家人咁。」