﻿﻿【美女饕廚】中環中菜篇

今次再為大家介紹一間非常出色的中菜廳，主廚為擁有米芝蓮二星的粵菜名廚富哥，入行50年，仍能創作獨有的粵菜風貌，全靠不斷用心雕琢和巧手廚藝，最重要的是他真誠款待客人的態度。

這裏的出品穩定，先來頭盤廚魔三寶，中間是脆蓮藕夾鵝肝醬，咬下去藕片口感爽脆清甜，隱約飄着淡淡的鵝肝香。上菜了，第一道是富哥的招牌菜──雞翼釀官燕，酥脆的雞皮與清潤滑溜如絲的燕窩形成鮮明對比，十分滋味。富哥這麼會做雞，我們也忍不住叫了另一招牌菜的炸子雞，脂香四溢，先風乾數個小時，再用熱油淋至九成半熟，皮是光滑薄脆，雞肉緊緻。

豬（月展）燉螺頭湯，用榛蘑吊味，飲完成個人當堂暖曬。另一道是水魚裙邊，用古法燜製，含重膠質，具獨特的彈勁和肌理的軟肉，滋補味甘。

之後是我最愛的涼瓜炒豬肚尖和田雞扣，肚尖是最爽嫩最好吃的部分，絕對是刁鑽的食材，田雞扣脆口彈牙，而苦瓜是這個菜式的靈魂，它的名字叫做「雷公鑿」，真正的名字叫做「杜阮涼瓜」，微苦而回甘，而且入口爽脆無渣，將整到菜的鮮味發揮至極致。

另一道菜的龍蝦糯米球，澳洲龍蝦拆肉爆炒起鍋，鮮甜嫩口，配上糯米球，酥脆外層，裏面暗藏蟹膏，甘香鮮味。主菜是四斤重大馬友，原汁原味清蒸，魚肉滑嫩如布丁在唇齒間滑動，魚油豐腴，與梅菜同吃，極致鮮美。

再來的是熱騰騰的臘味飯，揭蓋瞬間，香氣鋪天蓋地，而最大驚喜是蠔豉，保留肉質完整又帶溏心，濃郁甘香久久不散。最後是杏仁茶和流沙包，令這頓晚飯劃上完美的句號。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）