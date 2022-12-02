王賢誌打造新節目　認曾喜歡吳家樂對陳鍵鋒有好感

打造全城熱話的J2節目《仔仔一堂》的王賢誌（Vinci），日前接受林柏希主持的節目《月傾會》的訪問，Vinci說製作《仔》是機緣巧合：「我唔想嘥咗屋企旅行社個牌照，搞啲特色嘅trip，原本想大搞，點知因為疫情又停咗。咁啱我partner係製作人，大家傾開有冇嘢可以諗吓，我最特別係咁公開嘅gay identity，好多謝大家對我所做嘅嘢都好positive，就諗到呢個節目出嚟！我唔希望人哋一聽到節目名就會諗：『嘩，有冇搞錯呀，教人哋搞基！』」

Vinci說拍攝時最大考驗，是他和另一半Kevin的媽媽均抱恙：「唔係普通唔舒服，係重病末期嗰隻！日日都出入醫院，Kevin媽媽喺澳門，初時我同Kevin一齊返澳門隔離14日，目的係見佢媽媽嘅最後一面，因為嗰次知道係唔得㗎喇，但我又要趕返嚟拍呢個節目，心情其實係好沉重又複雜！我應承拍呢個節目嘅時候，都未知道我媽咪會咁嚴重！」

Vinci更主動提到媽媽臨終前的一番話，「我同Kevin去探佢，因為Kevin媽媽走先，我媽咪同Kevin講：『你媽媽依家走咗喇，我就係你媽媽！』其實Kevin都叫佢做媽咪㗎啦，我媽咪講到喊晒，捉住我哋隻手，嗰刻我覺得，做呢個節目有一個更大嘅使命，唔只係令大家更認識gay嘅生活，而係我好想令同性戀者身邊嘅屋企人去明白，包容同接納係更加緊要！」

Vinci身份多多，製作人、主持人、藝人及商人，之前曾出任公益機構主席，最喜歡做邊瓣？Vinci笑說：「最鍾意梗係做人哋老公啦！你漏咗呢個好重要嘅身份喎！我哋拍咗七年拖先結婚，依家結婚六年，即係有13年！」和初戀情人Kevin結婚，Vinci說和對方雖喜好不同，來自不同世界，但反而更有話題，被問到有否試過肉體或精神上出軌，他反問：「如果大家都同意嘅，未必等於出軌啦？冇七年之癢嘅！如果有，喺我哋認識嘅第七年就發生咗，唔需要去到結婚嘅第七年！（如果發現對方出軌都唔會分手？）唔會分手，我覺得我哋冇乜嘢發生，可以令到我哋分手！」

Vinci說雙方都做過不少很窩心的事情：「佢住澳門，我喺香港時，我試過好多次，一路同佢講電話，其實我係搭緊船過去搵佢，一路講到去門口；佢又會畫啲嘢俾我送禮物俾我，收埋喺梳化底。（鬧交最甘一次係？）佢好激動，就喺度揼張茶几，總之有個錘就喺度揼，凹咗少少！」

再問Vinci有冇鍾意過圈中男拍檔，他說：「點解我會鍾意？咪因為成日見囉！好多時候係我嘅拍檔囉，例如主持嘅拍檔、劇集入面嘅拍檔！（陳鍵鋒？）又唔係，陳鍵鋒都有啲嘅都算，我都覺得幾有好感，但未去到話鍾意！我覺得有啲外形，甚至乎有啲才華，嗰時其實我都OK㗎，所以其實真係好多，（你開幾個名出嚟聽吓！）吳家樂！因為我同佢同一日試鏡《K-100》，入TVB第一日就同佢一齊試鏡，所以識咗好多年！（佢知唔你鍾意佢？）我諗唔會唔知啦下嘛，sense到嘅！」 昔日在無綫時曾傳和崔建邦不咬弦，Vinci說雙方依然是朋友：「只不過係因為啲新聞，令到大家有咗個隔膜，事過境遷再見返，冇嘢呀！好好呀！我未離開電視台之前，有同佢一齊去泰國玩，我帶佢同佢女友去gay bar，佢哋好開心！」