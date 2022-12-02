仔仔一堂︱人氣王誕生！馬詩慧分享囡囡出櫃經過

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2真人騷節目《仔仔一堂》，自播出後引發網上熱討，10位仔仔各有支持者，在官方短片頻道的10子宣傳片中，截止昨晚（1日）10點計算，點擊頭三位排名暫時依次為「型男混合體」Andrew、「嫰版王浩信」Louis及「陽光男孩」Juzco。連日來Vinci與十位仔仔應付連串宣傳活動，每晚直播開Live與粉絲互動，原來「人氣王」Louis是「Filter王」，對每款濾鏡Filter都玩，Juzco是「大胃王」，在短短半小時的直播，吃完夾餅再吃雞蛋仔，而他又常抱着家中愛貓，甚懂搶鏡，難怪會成為擁有逾十萬粉絲的人氣KOL。

昨晚（1日）播出的第四集是烹飪比賽結果出爐，Vinci及嘉賓馬詩慧（Janet）試食及評分，Andrew帶領的「廚餘組」及Louis帶領的「廚神組」對戰，「廚餘組」為抵抗「廚神組」有「型男主廚」Kenny加持，不但偷雞請外援，又派出「花美男」Carson以不同顏色的鮮花伴碟博高分，可惜遭Janet潑冷水：「啲花唔係好夾，賣相麻麻哋！」Janet對「廚神組」給予正評：「每樣嘢都好有水準，真係好似人哋餐廳嗰啲咁！」最終廚神組一如所料勝出。

Janet在今晚（2日）以過來人身份，分享囡囡坦承出櫃的經過，力讚《仔》別具意義：「因為畀更加多人知道基嘅人心路歷程同經歷，又或者佢哋同屋企人相處嘅難處。節目出咗街之後，希望更加多人接納同埋包容呢班朋友仔。」