蘇施黃患癌接受二次化療　情況唔樂觀要留院

現年67歲蘇施黃於2005年戰勝乳癌，早前再發現患上大腸癌第三期，隨即接受手術，並於11月頭接受第一次化療。直至昨日（1日），她再於其網上頻道透露第2次化療的感受。影片中，蘇施黃表示接受第一次化療當日沒有太大感覺，但到第3天就出事：「我喺醫院有止嘔藥，打晒針就冇作嘔嘅感覺，但去到第3日就真係唔係講笑，食少少嘢落去就控制唔到，直情喺咁湧上嚟！醫生開咗止嘔藥，但係完全唔開胃，淨係想食啲湯嘅嘢，我就日日飲石祟魚湯，嗰2個禮拜唔易捱。」

她又指經過第2次治療後情況不太樂觀，化療一段時間後，手腳不受控制抽筋，聲音變得沙啞，不能順利吞嚥藥物，醫生表示是化療後的副作用，因為擔憂蘇施黃喉嚨變得腫脹不能呼吸，故要求她留院觀察多一天，期間必須聞氧氣入睡。豈料蘇施黃入睡期間含氧量2度過低，醫生表示：「你插住2度嘅氧氣，含氧量先得91，但係普通人係99。」而接下來化療的副作用亦會一次比一次嚴重，情況令人擔心，不過幸好蘇施黃仍然以樂觀的心態面對。

她又大爆原來進行口服化療的第2個星期，不幸患上新冠肺炎，但由於她根本沒有外出，故直指金燕玲是傳染者。蘇施黃指對方嚴重咳嗽，但是自己的病徵就沒有那麼嚴重，只是比平日更加疲倦：「真係感謝主，喺第一次化療時免疫力係冇咁低，咁到第2、3、4次免疫力愈來愈低，我依家中咗，咁我之後化療咪唔使驚？起碼有2、3個月唔使驚啩！」