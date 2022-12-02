貼心陪酒孃　招呼夠搶韁

有我哋陪你飲酒，係咪好開心呢？（互聯網）

早前傳出紅極一時嘅日本女星澤尻英龍華走咗去做陪酒孃，據聞仲撈得好掂添！亦因為咁，呢期日本AV界嘅陪酒孃系列勁Hit，依家就介紹兩部精彩作品畀大家欣賞啦！

任客人玩弄

喺DOC出品嘅《柔軟巨乳陪酒孃一臉渴望》中，吉根柚莉愛係一間陪酒店嘅陪酒孃，佢恩客無數，點解咁多客人鍾意佢？除咗因為佢對待客人態度體貼又親切外，仲有佢胸前對巨乳軟彈適中，更任由客人玩弄添！如果客人想再進一步咁又得唔得呢？絕對冇問題，柚莉愛直情會當客人係老公咁服侍，想點玩都得呀！

服務取勝

由片廠unfinished推出嘅《爆乳超誘惑新人陪酒孃》入面，逢見梨花初下海做陪酒孃，為咗拚業績，佢努力咁學習如何取悅客人，不過花妹好快就發覺要令客人對佢死心榻地，專業嘅服務態度固然重要，但係更重要嘅係令客人享受到無比快感，所以佢除咗為客人吹奏一曲同施展胸夾外，仲會同客人秘密床戰，果然好快就客似雲來！

簡評

日本嘅陪酒孃又靚又識打扮，真係又飲得又睇得，令男士們對佢哋心存無限遐想，而日本AV界嘅陪酒孃系列就將呢種幻想化為現實喇！今次為大家介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意逢見梨花主演嘅《爆乳超誘惑新人陪酒孃》，原因係花妹的確可以表達出瞓人滿足客人嘅專業服務精神，而且好多床戰都係偷偷摸摸進行，過程更添刺激感！