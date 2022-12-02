深溝閃避球　波神鬥乳后

今次搵嚟泰國兩位波神Alisa Rattanachawangkul及Ladiimew.B比併，睇吓邊個嘅胸器最強！（互聯網）

正所謂「真金不怕洪爐火，好波不怕貨比貨」，秉持呢句話嘅精神，今次搵嚟泰國兩位波神網紅Alisa Rattanachawangkul及Ladiimew.B比併一下，睇吓邊個嘅胸器最具殺傷力啦！

孖D魅力

喺呢個性感網紅當道嘅年代，玲瓏浮凸嘅身材已經唔算吸睛，如果想喺眾多索女當中突圍，就要向呢位外形仙氣十足嘅泰國網紅Alisa Rattanachawangkul取經。

可能有人會話仙氣呢樣嘢學唔嚟，但其實咁講係唔啱嘅，因為Alisa坦言其實自己並非斯文嘅文青，反而勁鍾意去玩，更係喜愛夜蒲添！不過佢有個特點，就係講嘢一定要斯文，舉手投足要溫文，自然可以令仙氣過人。當然，除咗氣質吸引外，佢仲有更為吸睛嘅地方，就係大家都睇到嘅火辣身材。事實上，Alisa Rattanachawangkul所拍攝嘅寫真，都會盡情展現胸前深溝嘅魅力，單憑呢點已經唔難明，點解佢嘅人氣可以咁勁啦！

Alisa Rattanachawangkul

年齡：26歲

身高：157cm

三圍：36DD-23-35

魔性十足

如果話Alisa Rattanachawangkul係仙氣十足嘅女神，咁Ladiimew.B絕對係佢嘅相反，即係魔性十足嘅惹火尤物。點解咁講？唔係指佢嘅性格，而係因為佢嘅身材絕對係魔鬼級數，甚至被稱為暴力級胸器！

事實上，嚟自泰國嘅Ladiimew.B亦坦言，因為自己身材太過出眾，所以每次出街時都會成為眾人嘅焦點。有趣嘅係，雖然佢萬眾觸目，但係佢一啲都唔覺得尷尬，理由好簡單，就係既然擁有如此驕人嘅身材，梗係要盡情騷畀大家欣賞啦！正因為佢對自己嘅身材充滿自信，所以佢喺社交平台上分享嘅寫真相都係相當火辣，甚至可以稱為露出度極高，難怪佢嘅社交平台人氣超高。

Ladiimew.B

年齡：25歲

身高：158cm

三圍：34H-23-34

第1回合

鬥好波

乜嘢叫做好波？不外乎大細、外形同膚色，簡單嚟講即係又大又圓又白滑為之最高質。從呢點嚟睇，Alisa Rattanachawangkul同Ladiimew.B嘅巨乳絕對符合呢個要求，只係如果要比較嘅話，擁有H Cup爆乳嘅Ladiimew.B稍勝一籌。

第2回合

鬥美股

雖然Alisa Rattanachawangkul嘅寫真相，睇起嚟感覺相當高挑，但其實佢嘅身高跟Ladiimew.B差唔多。之但係講到身材，自然要睇埋美股，而從呢點嚟睇，Alisa Rattanachawangkul嘅35吋美臀渾圓又白滑無瑕，夠晒吸睛！

第3回合

鬥吸金

講吸金嘅話，Alisa Rattanachawangkul嘅吸金力口無擬比Ladiimew.B更強勁，事關佢除咗喺OnlyFans有會員帳號外，更經常喺參加各種夜場演出，可謂豬籠入水。而Ladiimew.B雖然冇會員帳號，但卻以更加私密嘅方法嚟分享尺度勁大嘅寫真相及影片。

Alisa勝在元素多

作為泰國兩位巨乳網紅嘅代表，佢哋對車頭燈固然相當有睇頭，只係如果要細分嘅話，無可否認Ladiimew.B嘅寫真相元素比Alisa Rattanachawangkul嚟得少，單係外景相已經少過後者好多，亦少有各種造型嘅服裝相。如果想人氣更上層樓嘅話，Ladiimew.B喺影寫真相時要畀多啲創意喇。