【是日通勝】

農曆十一月初十

壬寅年 辛亥月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、動土

忌：祭祀、結網、祈福

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、24、28、33

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運勢墊底，愛情運最差，交友要帶眼識人。

金牛座：平穩的一天，但財運有點差，宜審慎理財。

雙子座：事業上取得理想成績，謹記回饋幫過你的人。

巨蟹座：樂於助人可收獲好人緣，運勢也會好起來。

獅子座：迎來倒霉的一天，別沮喪，謹記希望在明天！

處女座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

天秤座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：財運上升，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

人馬座：享天時地利人和，沒有甚麼問題可以難倒你。

山羊座：身處順境要保持謙卑，朋友可助你清除盲點。

水瓶座：做人要懂得知足，勿因為貪財而迷失自己。

雙魚座：機不離手會令視力退化，今天別做低頭族了。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）猴 健康差

鼠：運勢一般，易發脾氣，工作效率下降。

牛：貴人運強，利見客傾生意，成事機會大。

虎：有伴侶者要注意言行，切忌恃寵而驕。

兔：感情關係現暗湧，異地戀最易受衝擊。

龍：健康運稍遜，要控制脾氣，防肝火上升。

蛇：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

馬：受壓力與疲勞煎熬，是時候讓自己休息。

羊：容易被人誤會，謹記退一步海闊天空。

猴：是日沖煞，健康運一般，提防交通意外。

雞：愛情運變好，有暗戀對象者可趁機表白。

狗：健康有隱憂，如感到不適要盡早求醫。

豬：躺着玩手機易損視力，要錫住靈魂之窗。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

金牛座2023年整體運程

如果去年一直沒有嘗試改變自己來迎接外在的變化，今年上天不會再讓你逃避了。新一年是金牛座蛻變成長的關鍵時刻，特別在生日前後的時間，因為群星拱照在金牛座，加上有吉星的助力，不同的人和事都在刺激你去思考人生意義，多留意周遭所發生的事會為你帶來甚麼長遠的影響。

平日的你愛享受，以物質需求作優先，有時甚至顯得懶散，只想永遠維持安逸舒適的生活。固執的金牛座要學習如何跳出既定的思考框架，如何放低一直讓你安心的習慣，這些都是影響未來幾年的關鍵。工作未必是暢順的一年，偶然會發生一些突然而來的狀況，要學懂靈活處理，學會提升應變力。5月下旬適宜開展新計劃，屆時自信心亦提升，所以最終成功與否，關鍵在於能否堅持自己的信念及初心，好好發揮你堅忍不拔的本能。

感情方面，單身的你在年初或年尾有較大機會脫單，3月可能有突如其來的新戀情出現，建議可以透過做義工，或參加一些身心靈課程去擴闊社交圈子，提升戀愛機會。正在交往中的你就要小心年中出現的挑戰，有很多事情其實不是理所當然就會發生，都是要學懂靈活處理所面對的困難。

健康要注意一下高血壓、膽固醇、心臟等狀況，年底的抵抗力可能亦較低，建議定期做相關檢查，防患於未然。