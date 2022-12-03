蔡潔慘被解剖考驗膽量　做過主角終於大個女

近年轉投邵氏旗下的蔡潔，於無綫台慶劇《法證先鋒V》內孭重飛，扮演女法醫范佩清一角，周旋於6位型男之間，面對友情與愛情的角力糾纏。談到首次擔任女主角，她笑說：「多謝監製畀機會，其實我係開拍兩星期前先接到通知，好驚做唔切功課，好彩洪永城幫手，介紹咗個靚仔醫生教我縫針嘅手勢，又有拍開呢類型劇種嘅黃宗澤教我點『驗屍』。」

今次拍攝期約3個月，期間蔡潔卻幾乎未有意識到「女一」的身份：「拍嘅時候唔會諗咁多，只覺得既然接咗就要做好佢。日日好似打機過關咁，真係學到嘢，到拍完嘞，回過神先醒起自己去咗新狀態，真係大個女嘞。」

形象模糊 未夠出位

戲中最驚心動魂的一幕，莫過於她遭關楚耀綁架兼差點被肢解。談到這場恐怖場面，蔡潔果然藝高人膽大：「『生劏戲』喺解剖室拍，而所有解剖戲都集中晒喺十幾日內拍攝，嗰段時間不停劏屍，動用咗動物嘅內臟好似豬肝咁，好多人唔敢掂，我又OK喎。最難忘有啲女演員濕晒身咁瞓上鐵床畀我解剖，而我又好性感咁畀關楚耀劏，感覺真係好凍，好多網民話睇到都戥我痛。」

蔡潔承認星途發展絕對稱得上是幸運，她說：「即係個人能力有70分，但可以得到80分嘅嘢，好感恩沿途賞識自己嘅人。」同時又不得不承認，她似乎未有固定形象，暫時未能於觀眾心目中留下深刻印象：「世界上有兩種演員，一種係好sharp，但另一種要慢慢咁去了解，可能我屬於後者，亦唔想刻意去改變，我覺得作為演員應該多啲可塑性。」