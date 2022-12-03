娛圈單打︱李佳芯撞樣蔡潔　被誤解先係最杰

「若要人似你，除非兩個你」，所以當網民指視后李佳芯（Ali）與近年轉戰電視圈的蔡潔撞樣，並發起「殘酷二選一」投票，而結果竟然出乎意料地一面倒，得出Ali BB不敵後生7年的蔡潔時，真令人感到勁意外，亦慨嘆女人的敵人除了歲月，便是其他女人。

要知道，2014年出道的蔡潔，在電影《香港仔》中的性感演出也頗令人留下印象，但始終Ali早已被網民封為女神級，如今冒出一個近年才由電影圈轉戰電視的蔡潔，若干網民便即貪新忘舊，在這場「蔡李伐」投票中移情別戀，也別說民意不殘酷。

Ali與蔡潔是否真如某些說法指「100%似」？見仁見智。可以肯定的是，Ali近年劇集作品銳減，就連上月出席台慶，盛裝行紅地氈，TVB官方微博開Live直擊，但就在她出場時，直播中斷，改播劇集宣傳片，網友留言鍵入「李佳芯」3字，屏幕顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」，在節目中亦被blur樣，這是否與數年前Ali被指捲入政治風波，傳遭內地封殺有關？由於沒有一個官方說法，各界只能揣測。

雖然Ali曾在社交平台發文稱遭到誤解，又曾在著作中寫道：「如果等待是必須發生的事，不如被動地主動，有目的的等待就不是浪費光陰，我相信只要培養出等候的耐性，也就能欣賞等待的藝術了。」遺憾的是，沒有作品面世，便意味着將被取而代之。猶記得Ali在一個染髮廣告中，在全身鏡前停步一照，看錶後說：「咦，仲有啲時間喎！」對於本地女藝人來說，根本沒有被誤解與虛擲光陰的本錢。