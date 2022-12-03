亞洲電視大獎︱袁偉豪張寶兒做頒奬嘉賓　閃爆行紅地氈！

《第27屆亞洲電視大獎》(Asian Television Awards)前晚於馬尼拉舉行，雖然多位香港演員馬德鐘、林夏薇、黃宗澤及李施嬅等都獲提名，但就只有憑着《金宵大廈2》角逐「最佳女主角」的李施嬅有親赴當地出席。今次施嬅更有份擔任頒獎嘉賓，踏上紅地毯時，施嬅指自己經常會到菲律賓的島嶼潛水，故已踏足當地多次。而袁偉豪、張寶兒兩夫婦被邀到盛會擔任頒獎嘉賓，袁偉豪以一身禮服示人，相當有型，而寶兒則穿了一襲黑色低胸晚裝長裙，高貴又大方。

寶兒接受東網獨家訪問時謂:「我哋都頒獎好多個獎，包括最佳網絡大電影、男、女配角同最佳劇集、音樂等，現場見到好多唔同國籍嘅藝人，好似泰國、新加坡咁，感覺好唔同，有幾位泰國男藝人，佢哋好年輕，有啲得21歲，佢哋嘅FANS都喺泰國飛晒過嚟支持佢哋，好犀利，現場氣氛好強，我喺台上完全聽唔到自己講乜嘢，全部都係FANS尖叫聲，所以都係一個好好嘅經驗嚟！」

說到他們兩夫婦近日不時「孖住上」接Job，問會否有興趣一起做代言人時，向來有投資心得的寶兒即謂:「如果可以一齊做代言，好多嘢都可以呀！做銀行代言都好好呀！」