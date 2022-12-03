東方日報C2：甄子丹「峰」迴路轉　2.2億心血落「網」

「宇宙最強」甄子丹為拍電影《天龍八部之喬峰傳》花盡心血，前期、後期都跟到足，當大家引頸以待之際，該片亦已有映期，將於內地賀歲檔推出，不過，並非在戲院院線上映，而是網絡大電影，令人頗感意外！不過，這亦是觀眾的喜訊，2.2億港元巨製，隨時幾蚊有得睇！

由甄子丹執導兼主演、王晶監製的電影《天龍八部之喬峰傳》今年7月於內地橫店開鏡，並於鏡湖、山西取景，子丹在電影籌拍初期，已與太太汪詩詩在內地四出睇景，並嚴選女主角，講明禁止「整容女」，誓要找有樣、有演技之女星擔綱，結果「阿紫」一角，落在香港電影金像獎影后劉雅瑟手上，而「阿朱」則由陳鈺琪飾演。

教劉雅瑟拍打戲

劉雅瑟加入劇組時，子丹更親自教授打戲，雖然當時她剛奪得金像獎影后，劇組想跟她慶祝，但她亦不放過這大好機會，專心跟子丹練功。另一女主角陳鈺琪則放棄靚樣，在片中有光頭造型，每次黐頭套都花上很多時間，但她都在所不辭，足證台前幕後都花了很多心機拍好該片，而該片早前煞科，子丹亦即返香港全情投入後期工作，可謂一絲不苟！

步《倚天》後塵

如此瞓身力作，觀眾當然相當期待，但日前有消息指，該片將與去年王晶另一部作品、林峯主演電影《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》一樣，於內地網絡平台上映，並在兔年春節賀歲檔推出，即放棄戲院院線，令人頗感意外！其實近年不少大製作於內地戲院上映，票房都差強人意，子丹另一作品，投資2億元的內地電影《搜救》於10月在內地上映，口碑雖不俗，但未知是否因疫情關係，只收得2,200萬元，王晶去年亦因內地票房疲弱，戲院宣傳、發行費不菲，《倚》片才放棄院線，再加上不少網絡平台會在大節日有迎新會員優惠，最平可以8元有得睇，觀眾受惠之餘，其實收看之覆蓋度亦一定比戲院多，亦可說是觀眾與片商「雙贏」的策略！

記者就《天》片將於網絡平台推出，不會在內地院線公映一事，致電監製王晶，他回覆：「遲啲發表。」至於子丹方面則至截稿前未有回覆。

另外，劉雅瑟早前拍攝短片提及成名前的辛酸，她指有一次拍戲，女主角人有三急去洗手間，剛巧她都想去，但結果被場務攔住，指要拍完晒所有場口才可走開，但當時根本未到她的戲份，如此不公平的對待，令她印象深刻，亦對自己說一定要努力，為自己爭番啖氣。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：