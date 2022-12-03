王菀之埋頭唱　Serrini演繹自己歌最有自信

歌手王菀之（Ivana）與梁嘉茵（Serrini）一連四場在會展開騷，昨晚（2日）頭場，2人合唱《靜謐神林》及《天堂有路》和音樂會主題曲《誅神的黃昏》揭開序幕，演唱會的舞台設計以森林為主題，與Serrini精靈的服飾相當配合，而Ivana的「camping傘裙」和立體裙極為搶鏡。

Serrini在獨唱環節，拉着一個巨型道具馬車演唱新歌《樹仔》，唱畢她以Ivana腔表示：「我問Ivana，我喺演唱會可唔可以講嘢？佢話我鍾意講乜都得。」稱原本想帶出拖着「白馬王子」的寂寞感：「結果變咗拉頭馬！」唱到《長期浪漫》時她因搬箱搞到甩嘴，之後再唱《靜靜》及《在流浮山滴眼藥水》：「Ivana和我一樣會畀自己嘅歌所感動，會對自己嘅歌有自信。」隨後唱出Ivana的作品《末日》。

Ivana的獨唱部份說話不多，她在鋼琴前自彈自唱《Gloomy Sunday》、《Don’t Text Him》及《White》，之後戴了一個印有「眼睛」圖案的假髮再唱《The Pink Room》，接着再唱《波點女皇》及《離遊記》，最後Encore，2人以《小團圓》及《狠愛狠愛你》作結。