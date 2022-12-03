BYD T3純電輕型客貨車　經濟實用首選

【特約報道】香港油價長期高企，早已令不少駕車一族和搵食司機吃不消。想擺脫油魔，轉揸電動車是不錯選擇，其實家陣連輕型客貨車都有純電驅動型號，當中新抵港的比亞迪（BYD）T3純電輕型客貨車是最經濟實用的易入手之選。

長氣續航 降低成本

輸港的BYD T3提供5座版及2座版選擇，車載由前置電馬達及44.9kWh獨家專利「刀片」（LFP）電池組成的純電驅動系統，最大馬力及扭力分別達100kW（約136ps）和210Nm。刀片電池經過多次嚴格防火、防衝擊、防穿刺等國際標準實驗，表明自身的電池安全防護能力夠強，極端外力破壞也不會造成短路，不會發生危險的熱失控。至於車速限制至100km/h或以下，除了可降低耗電量，還能減少車輛損耗，降低整體營運成本；配合兩種不同程度的能量回收，廠方公布純電續航里程為300km（NEDC）。充電時間方面，以50kW直流快速充電80%，僅需約50分鐘左右；即使以6.5kW交流中速充電80%都不需要6小時，瞓醒起身即刻有車用。

規格表

車型：5門2座或5座電動輕型貨車

馬達：永磁同步電動馬達

電池容量：44.9kWh

最大馬力：100kW（約136ps）

最大扭力：210Nm

續航力：300km（NEDC）

驅動：前置馬達、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣；（後）葉片彈簧

制動：（前、後）碟式

輪胎：（前、後）195/60 R16

車身體積：4,460×1,720×1,875mm（長×闊×高）

查詢：2111 3332（金國汽車（國際）有限公司）