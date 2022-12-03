Miro必入手　MIRROR節日扮靚心水

鏡粉（Miro）們有福了！今次無論男女都可以跟住偶像代言買適合自己的美妝或護膚新品！事關隊中的江𤒹生（AK）近日代言了shu uemura底妝系列；而盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及姜濤4子則再次代言SHISEIDO護膚系列；照顧大家從護膚到外出化妝的需要，讓大家在每一個時刻都以靚靚面目示人。

AK的清爽底妝

無論台上台下，作為藝人的AK都需要以無暇底妝示人，而且揀選的底妝定是以零妝感為目標，就像是天生好皮膚一樣。今次他代言的shu uemura底妝系列一向廣受好評，unlimited無限輕透持妝粉底液既輕盈透薄又妝效持久，再搭配同系列的全新無限輕透水潤粉餅，能輕鬆打造持久水潤舒適底妝。今次買底妝禮盒更有AK特別準備的留言禮盒及底妝簽名卡，「生粉」（AK粉絲暱稱）準備課金！

4子代言日式護膚禮盒

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及姜濤今年再次代言SHISEIDO節日限定別注系列，4子齊齊穿上紅色禮服，並手持山茶花裝飾紅色禮盒，給大家送上佳節祝福。系列以日本傳統摺紙藝術Origami重新演繹膚套裝，每位成員亦各自推薦自家心水禮盒，例如Anson Lo力推美白抗皺組合、Edan至愛去皺緊緻亮肌秘訣、Ian心儀日常護膚組合，而姜濤就推薦的全方位高效修護組合。大家不妨按個人肌膚所需，入手心水禮盒，讓肌膚在節日期間，能以最佳狀態示人！