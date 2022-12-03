湯濃麵滑　熱辣辣拉麵好暖身

天氣凍，肚仔餓，想快快脆咁食碗麵暖身頂肚嘅話，唔少會人揀廣東粉麵，但想食得豐富一啲、高汁一點的也可以來一碗拉麵，最近就有新拉麵店開業，兩間是日本過江龍，一間是網評極高品牌新開的分店，想知新店有咩好食，即刻Loop落去了解吓喇！

九州過江龍

喜歡九州豚骨拉麵的就不要錯過早前由日本遠道而來的過江親拉麵店一郎Ichiro，主打九州豚骨拉麵的新店落戶尖沙咀，每日以超過100斤新鮮豬骨熬製湯底，帶來濃郁醇享又鮮甜而不膩的乳白色湯底，配上幼細麵條，散發濃濃的豚骨香。新店由日本資深拉麵師傅木村勝坐鎮，以職人精神烹調每一碗拉麵，務求將拉麵的多種風味傳揚。麵店有4款招牌拉麵，會因應湯底而配上不同粗幼度的麵條，好似「白郎君」（九州傳統拉麵﹚及柴郎君（鰹魚醬油拉麵﹚選用的是幼麵，更易掛汁，每一口拉麵都能品嘗到濃滑醇厚的豚骨湯底；而「黑郎君」（特製黑蒜拉麵﹚及「赤郎君」（激辛地獄拉麵）則配上粗麵，入口彈牙富嚼勁，與刺激味蕾的特製湯底搭配，口感豐富。店家的叉燒選用西班牙黑毛豬慢煮10小時而成，肉質鬆軟無筋，味道濃甜。此外，新店更提供期間限定的「限定君」，每日限量發售，約3個月更換一次口味，旨在為大家烹調出不同的驚喜味道。新店更聯乘日本南葛SC推出限定扭蛋大激賞，於即日至12月18日期間，堂食消費每滿指定金額即可獲得一次扭蛋機會，扭出免費拉麵、特色小食或飲品及BE@RBRICK Series 44 100%盲盒等，更設有「一郎限定」大空翼造型禮品（數量有限，送完即止）。

北海道風味

源自日本北海道的「むつみ屋（Mutsumiya）」，在當地以正宗札幌味噌拉麵而聞名，最近就進軍香港，以全新概念成「六味屋」登場，名字日文發音與Mutsumiya一樣。用的六味屋原湯及自家製清湯兩大湯底、中粗曲麵及東京幼直麵兩款麵條，以至選用日本鹿兒島豚肉炮製的叉燒等食材均由日本拉麵達人嚴選及精心創作，還有用上傳統西京味噌、愛知縣名物三河八丁味噌、九州大分縣三年熟成醬油，以及北海道細絲昆布與鹽昆布等。至於六味，即6種口味，以「甜（粉紅色）」、「酸（檸檬黃）」、「苦（鮮綠色）」、「辣（鮮紅色）」、「鹹（淡白色）」、「鮮（亮金色）」為主題及代表色，分別帶來京都風西京味噌拉麵、檸檬鯛魚清湯拉麵、三河八丁味噌拉麵、青唐辛子鹽味拉麵、三年熟成醬油拉麵及白醬油昆布拉麵。當中的鮮味代表「白醬油昆布拉麵」，以和風白醬油提升了六味屋湯底的原有鮮味，而配料則使用了旨味豐富的北海道產細絲昆布與鹽昆布，加上原隻火炙刺身帶子，旨味集結，於口腔爆發！

網上人氣高

另一間拉麵店金鶴拉麵由於每日即劏即燒的限量激厚鰻魚飯而榮登網評No.1，最近於旺角開設新分店，新店除繼續供應3cm激厚鰻魚飯及招牌的極濃雞白湯拉麵外，更將期間限定而大受歡迎的北海道花咲蟹湯轉為長註款式，新店還有24款串燒美食包括即叫即燒的燒蒲生燒鰻魚及油香感極重的黑椒串牛舌等。為慶祝新店開業，推出多款限定優惠，包括由即日起至12月15日登記成為會員及現有會員光顧新店並於官方臉書讚好，即享拉麵買一送一優惠；以正價惠顧拉麵即送餃子或炸雞等。另外，由即日起全線更推出期間限定的全新菜式「100g A4和牛西冷極濃牛骨湯」，牛骨湯用上40公斤牛骨經過10小時熬製而成，香濃醇厚，冬日更是窩心暖物！