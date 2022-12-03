Kay千字文讚張繼聰　骨痹嗌70歲都要揈髮撐老公

藝人張繼聰（阿聰）前晚（1日）舉行個唱，事隔7年再上舞台唱歌，太太謝安琪（Kay）就梗係帶同一對子女張瞻、張靖捧場，加上現場觀眾星光熠熠，MIRROR成員、白只、周秀娜、蔡思貝等，真係好鬼熱鬧。唔好以為阿聰今次演出得佢一個激動，原來就連Kay都好多感想，喺社交網以千字長文大讚老公，甜蜜到暈！

Kay同阿聰係同一年新人歌手，佢就話自己由入行開始，就已經成日喺台下呢個角度觀看老公，話自己可以好中肯咁講，老公遇過嘅困難好多，每次被打擊完都總會搵辦法沉澱經歷，令Kay好驚訝：「有時人們總是妙想天開，遇到困難最想有別人，甚至超級英雄打救，卻忘了做好自己其實是最偉大的自救。做好自己聽起來很簡單其實不容易，做起來不容易但卻很足夠，遇到困難仍然堅持默默地做好自己，是很值得尊重的本事。」Kay仲肉麻謂張繼聰去到自己70歲時開演唱會，佢都會企喺台下揈住頭髮支持。

寵妻嘅張繼聰就唔少得借機高調放閃：「我唔叻啲，點照顧你一世？」Kay就回應：「讚你幾句就咁輕佻……」二人閃到爆，就連MIRROR成員姜濤都畀佢兩個電親，又好有禮貌咁留言謂：「你是我在這一行遇過最好的前輩。」溫馨到呢。