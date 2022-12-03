港產虛擬女團誕生　Virtual Idol「錢」途無限

近年香港樂壇回春，男女新秀崛起，但當我們仍在觀看真人之時，本地已有創科公司開發出虛擬偶像（Virtual Idol），帶來屬於香港人的虛擬女團。今次就同大家直擊她們如何誕生，兼盤點世界各地火熱虛擬偶像，齊齊在虛實之間同步追星！

真實虛擬同場表演

虛擬偶像在外國已興起一段時間，例如十多年前日本已有初音，內地近年則有「虛擬鄧麗君」及舊年清華大學研發的內地首個原創虛擬學生「華智冰」等。香港發展看似停滯不前，但其實數年前也有由Redspots開發的「i零」，今次新登場的女子跳唱組合Spiral則出自本地音樂科創平台Muxic之手，並由Suzie和Wendy兩位20出頭的成員組成，她們俱設有3D虛擬角色，表演時與虛擬角色一起唱歌跳舞，為觀眾帶來耳目一新的視覺感受。Suzie說 ：「『Spiral』嘅意思是螺旋，圍住主軸旋轉，永不休止，代表我們每天都在真實與虛擬世界團團轉，充滿活力又享受自在。」

動件表情實時捕捉

跟2D平面動畫或AI換臉等廉價技術不同，Muxic開發團隊表示Spiral的虛擬角色是經過多重步驟生成，包括美術設計、原型加工、3D建模、動作捕捉系統及後期視覺修正等。表演時兩位成員要穿上特製的Motion Capture緊身衣，同步捕捉舞步及全身動作，有些時候更要捕捉面部及嘴形，呈現最真實的表情變化，跟觀眾自然地互動。「每件緊身衣都是度身訂造，成本就要5位數字港元。19個感測器分布在手臂、腿、身體等部位，記錄真人的身體動作，將資料儲存在小型硬碟裏，並即時傳輸到電腦上，之後我們再因應舞台換上科幻或中國風等主題服飾，所以形象是千變萬化。」

年輕不老表演多變

除了形象百變，Muxic指虛擬偶像還具有多個優點，例如能24小時工作，不會像人般生病或疲累，外表永遠年輕不老，而且無緋聞或負面情緒，大大降低人為風險。而且表演不受天氣、時差、地域、觀眾人數及場地所限，受益於5G、AR、 VR等技術的進步，虛擬偶像還能走入不同場景，例如新聞報道、直播帶貨、虛擬演唱會等場景之中，提供有趣多變的娛樂體驗。Spiral才剛剛出道，很快已有廣告代言，出場費以5位數字起跳，比不少藝人還要高，然而Muxic指背後營運成本極高，「優質內容需要高階電腦器材及專業技術員去創建，目前我們已投資數十萬元，而且虛擬偶像受眾多為年輕人，消費能力高的中老年人未必接受，要盈利及累積粉絲還要一段時間呢！」

火紅虛擬偶像你要識！

隨着元宇宙興起，IG與TikTok流行，加上疫情減少了實體表演，近年世界各地均刮起虛擬偶像風潮，以下幾位就是代表人物！

Imma

日本最紅虛擬偶像，由3D動畫製作公司ModelingCafe設計，擁有一把粉色短髮及高䠷身材，出場時每每結合真實背景令人真假難分。目前IG坐擁逾40萬粉絲，合作單位包括Bape與Dior，還曾跟水原希子等真人偶像合作。

Lil Miquela

早於2016年出道的初代虛擬偶像，由洛杉磯製作公司Brud創造。年僅19歲並擁有巴西與西班牙血統，標誌性造型是劉海、雀斑與小麥膚色，除了代言還會為社會議題發聲，吸引295萬全球追蹤者關注。

Rozy

韓國第一位虛擬網紅，屬首爾創意公司Sidus Studio X製作，極受「MZ世代」歡迎。她既是歌手、演員又是模特兒，曾跟影帝李政宰合作，據報道去年贊助費超過10億韓圜，折約77萬美元。

洛天依

中國Vsinger旗下虛擬歌手，年僅15歲，身高156cm，通過增強實景或全息投影進行演藝活動，聲音來自軟件合成。首次帶貨便高達270萬人觀看，商業代言費達到數百萬人民幣，跟一線明星睇齊。

賺錢有法

虛擬偶像收入來源包括版權、粉絲課金、直播帶貨、廣告代言、演唱會與活動入場門券、周邊應援產品等。根據北京研精畢智的研究顯示，中國虛擬偶像的市場規模達到200億元。若放眼世界，由其衍生的虛擬實況主Vtuber更是商機無限，根據視頻平台數據分析平台PLAYBOARD統計，去年Super Chat全球打賞收入前9位俱是VTuber，其中第一名潤羽露西婭收入就高達1,300萬港元！