長輩過招︱張蘭再收大S律師函　S媽寸爆反擊！

台灣女星徐熙媛（大S）同前富二代老公汪小菲離婚，二人因電費問題搞到持續罵戰，有人就話大S早於2018年就同現任老公具俊曄有聯繫，不過佢哋就以相片對比去為具俊曄澄清當年係見粉絲，而唔係見大S家姐。雖然事件澄清咗，但依家搞到兩家長輩都面左左，當中S媽因被汪小菲媽咪張蘭寸佢做「坐枱」而爆seed，怒罵反擊：「她（張蘭）說的話能聽，狗屎都能吃了，我小時候曾在餐廳打工，不是『坐枱』，而且我18歲認識徐伯伯，19歲結婚，20歲生大女兒，我是要坐甚麼枱，她太抬舉我了。」

佢繼而為大家熱論嘅「電費爭執」澄清：「台灣夏天這麼熱，電費是2個月計算一次，小孩暑假2個月都待在家，冷氣開着電費難免高，而且我家跟熙媛家是不同的地址，我家電費怎麼可能一起計算在熙媛家的電錶之下？她（張蘭）不是說他們家是豪門嗎？怎麼還會說個？」又對張蘭疑博出位直播賣貨一事表態，再次強調佢哋係文明人：「我只能祝她（張蘭）發大財，我是文明人，不是野蠻人，她罵人的話，請她自己回收。」

至於句句都被寸爆嘅張蘭，佢喺直播中再爆料自己同孫仔連線視頻都收到S家兩封律師函，憤怒表示：「給我們羞辱成甚麼樣了？」自己一年多一直抱住感恩的心，但自己同孫子連線視頻都要收律師函。