Porsche 911 Dakar　限量野性新成員

保時捷(Porsche)旗下的911家族最近增添新成員911 Dakar，其設計靈感來自1984年出戰巴黎-達卡耐力賽首次配備四輪驅動，並且首次獲得全勝的911冠軍車，僅全球限量生產2,500輛。

全新911 Dakar 擁有較配備運動懸掛的911 Carrera還要高50mm的車身離地距，且標準配備自動升降懸掛系統，離地距可額外再升高30mm，允許在時速不超過170km/h的越野馳騁，當車速超過170km/h，懸掛系統會自動從高位降回至標準位置。因應其越野性能，標準配備特別開發打造、胎紋深度達9mm的Pirelli Scorpion All Terrain Plus專屬全地形厚輪胎 (前245/45 ZR 19，後295/40 ZR 20）。

動力方面，搭載3.0L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達480PS及570Nm。搭配8前速PDK雙離合器波箱、四輪驅動系統、後軸轉向系統及PDCC保時捷動態底盤控制系統等，只需3.4秒便完成0-100km/h加速，極速240km/h。並新增拉力(Rallye)及越野(Offroad)兩種駕駛模式，前者尤其適用於駛進鬆散和不平路面，後者則專為應付棘手地形或沙地而設，兩模式均可與全新的拉力起步控制功能（Rallye Launch Control）配合使用，即使在越野路段(特別是鬆散路面)也能藉着應付約20%的車輪打滑，提供震撼加速表現，成就極致越野性能。