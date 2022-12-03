宋宛穎做主持識執生有進步　何泳芍冇諗過有咁多提名

港姐出身的宋宛穎與何泳芍（Honey）今日（3日）現身無綫慈善節目《歡樂滿東華2022》拜神，二人於明年一月初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》一同角逐「最佳女主持」，故將對方為競爭對手，不過卻同聲謙稱未夠班，宋宛穎說：「我自己肯定未係時候入Final嘅名單，等儲多啲經驗先，其實入到圍已經好開心，仲諗咁多咩！」

Honey則憑節目《港女野人》同時角逐「最受歡迎電視拍檔」、「飛躍進步女藝員」及「最佳綜藝節目」共4個獎項，笑言從沒想過有那麼多提名，但對獎項亦沒有多想：「咁多個獎項，我係對綜藝節目方面有信心啲，我哋四個女仔分開咗就唔夠勁，一合體就一定嘈個人，希望綜藝節目嘅獎可以打入最後五強，就已經當贏咗，因為我哋都係新人，依家可能會同班姊妹夾吓到時着咩靚衫出席頒獎禮，盡情享受當晚。」

至於已於大騷漸漸累積主持經驗的宋宛穎，直言做現場騷很緊要，因為出錯時要想盡辦法彌補，絕對考驗執生技能：「我覺得自己已經比第一次做司儀時淡定好多，記得選港姐出嚟之後就做台慶司儀，當時係拍住Liza姐（汪明荃）好驚，今晚就拍住崔建邦前輩，由佢帶住我。」