任達華留港自導自演新片　隨時開戲畀阿女

藝人任達華、麥秋成與太太湯怡、周漢寧及袁富華等昨晚（2日）出席有份參演電影《燈火欄柵》優先場活動，張艾嘉憑該電影勇奪金馬影后，任達華直言是實至名歸，又讚揚她對業界新一代幫助不遺餘力：「張艾嘉同我，甚至大家都好有心去幫年青導演、演員同幕後人員員。」他表示電影以60年代的霓虹燈為主題，雖然已不存在，但香港這顆東方明珠仍繼續發光發熱，所以世界各地的電影人都喜歡來香港取景拍電影：「香港嘅特色係全世界都搵唔到，嚟緊兩年我會留喺香港拍電影。」他透露正編寫劇本，計劃明年自導自演一部港產片：「會拍香港嘅後巷，係反映民生、將美好嘅香港展現出嚟。」他透露有意找元華及惠英紅兩位好戲之人合作，再配搭一班年青演員，問會否讓女兒任晴佳參與演出？他笑言下一次才再為她度身訂造劇本。除執導電影外，近年專注學習水墨畫的他正計劃明年出畫冊及舉行畫展。

同場的麥秋成與太太湯怡恩愛到場，麥秋成笑言自己首次演到有角色的電影，最初非常緊張，幸好有太太與他對戲後即放心很多。演戲經驗比老公豐富的湯怡，則覺得老公的演技比自己還好：「不過有時會覺得好怪，同佢對戲時會忍唔住笑。」問到覺得老公演技如何？她笑稱仍有進步空間，又指不介意跟老公合作拍戲，但千萬不要有跳舞戲份。