《超能使者》大結局！陳展鵬一死救全家　666之謎揭盅

台慶劇《超能使者》昨晚（2日）大結局，當中兩大高潮位──由歐瑞偉飾演之黑幫頭目賀慶隆終極復仇之戰、及由陳展鵬飾演阿鏈逆轉時光「一死救全家」，更掀起網上熱烈討論：「好慘，阿鏈自己一個受晒」、「出乎意料嘅結局」、「有突破有創意」等，話題十足！

提到《超能》首集，陳展鵬、唐詩詠等主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力，不少網民都好奇「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻（Jazz）親自拆解「666」之謎，原來一切創作靈感源自《西遊記》。談到經典之作《使徒行者》與《超能》均以「使者」命名，前者圍繞著使者「苦練修行」的故事，故今次《超能》也不例外，他說：「呢套劇係延續過去作品『苦練修行』嘅理念，我本身對《西遊記》好有興趣，但呢個故事大家已經見慣見熟，所以今次用時裝同超能力去Repack。」

至於魔鬼數字「666」的出現，Jazz則引述佛學「真佛無形，真法無相 」，並解釋說：「劇中上天今次透過『魔鬼』嘅形態給予角色試煉，想睇吓一班使者能否抵擋誘惑、修成正道。點知啲超能力原來可以咁恐怖，但佢哋最終都冇選擇做壞事，本來貪錢又怕死嘅阿鏈仲犧牲小我、救番所有人，其實成魔成佛都係取決於你心中有冇愛。」另劇集播放期間，網民一直猜測有否第六個或以上的超能使者，Jazz說：「其實『6月6日6時6分6秒』已經暗示咗五個6字，代表有五個超能使者接受修行。」他又感激觀眾一直支持《超能使者》。