開P好聲音　新款喇叭巡禮

聖誕節就到，一班人開Party當然要有音樂助興，所以又是時候揀番個藍牙喇叭！無獨有偶最近有唔少新型號推出，一齊睇睇！

兩款大小 定製面網

defunc HOME外形似湯碗，提供Small及Large兩個尺寸，前者針對5至30平方米的空間而設，內置¾吋高音加4吋低音單元，輸出40W並支援低音反射；後者則針對10至80平方米面積，內置¾吋高音加6吋低音單元，總輸出功率高達100W。喇叭除設有黑、白兩色外，還提供大麥、紅橘、水泥、椴樹、泥、海洋、沙、灰褐8色面網，而廠方日後更會推出定製服務，讓用戶把相片印在面網之上。

此喇叭兼容Wi-Fi、藍牙5.0及AUX-IN等連接方式，內置 AirPlay 2及Alexa方便接駁手機，並支援Spotify Connect 及Tidal Connect，音樂沿沿不絕。另外它不但可單獨運作，經專屬程式還能同時接駁最多32隻喇叭，仲可設置立體聲、群組播放音量及均衡器，打造個人化音色。

書本造型 寬廣音場

Beosound Emerge是Bang & Olufsen與倫敦工作室LAYER設計師Benjamin Hubert合作研製的一款多功能喇叭，靈感來自書本外形，「書脊」為Kvadrat織物，「封面」則為橡木面板，大走北歐簡約路線。它的中音單元以傾斜的角度安裝以維持纖細外形，並與半球體高音單元一併從正面發聲，低音單元則從背面出聲，營造全音頻的180度超寬廣音場。另外，兩個喇叭可互相配對，達成無線立體聲。

唱歌都得 強勁輸出

JBL PartyBox Encore手提式藍牙派對喇叭除具有JBL Pro Sound經典音效與同步燈光效果，更配備1支壓鑄鋅數位無線麥克風供唱歌之用，具備低延遲的頻道設計，以及可調整的低音、回音和高音控制。內置一個5.25吋重低音單元與2個1.75吋高音單元，擁有100W強勁輸出。其他賣點包括IPX4防濺水、10小時續航力、藍牙連接、AUX輸入、USB播歌及充電等。