張敬軒首次執導獲頒4大獎項　驚喜現身領獎引起騷動

歌手張敬軒曾為手機品牌執導廣告微電影並大獲好評，昨日（2日）更憑此廣告在MEA廣告頒獎典禮，獲頒4項大獎「Excellence in Social Media - Gold」、「Excellence in Branded Content - Gold」、「Excellence in Advertising - Silver」及「Excellence in Video - Silver」，由於軒仔是在零預警下驚喜現身，故令典禮引起哄動，現場不少客戶更排隊和他合照集郵。

軒仔說首次執導筒，即以導演身份獲獎，感覺十分特別，他說：「好開心，亦都好特別個感覺，因為入咗行20年，第一次拎一個同唱歌冇關嘅獎項，正如好似今年年頭我曾經講過，今年會以一個新人嘅身份，乜嘢都會去嘗試。自己亦都好榮幸，有客戶嘅support、投資，同埋有信心搵我做導演去拍一個廣告嘅微電影，我先至有機會去參與呢件事。」他更感謝監製和編劇陳詠燊。

問到會否被這份殊榮激發，日後多參與幕後拍攝工作，軒仔說導演這個崗位是新嘗試，更是一點也不容易：「通常做歌手或者做演員，都係幕前演出，但做導演要兼顧嘅嘢實在真係好多好多，係一啲都唔容易。雖然好榮幸獲得導演廣告微電影嘅獎項，但自己都係抱住學習嘅心態，去試多啲唔同範疇嘅嘢，或者將來可能遇到一個好好嘅劇本，令到自己又心思思想再突破一下自己極限，睇緣分啦，哈哈。」