炎明熹嘆冇錢萬萬不能　姚焯菲鍾意儲錢被嗌婆仔

《新城勁爆頒獎禮2022》宣布於12月29日假會展舉行，今日（3日）舉行記者會，多達45個單位的歌手出席，包括鄭欣宜、JW、陳柏宇、泳兒、馮允謙、After Class及許廷鏗等，連沒有出席的組合ERROR成員肥仔及保錡，還有人氣男團MIRROR成員Lokman、Alton及Tiger拍片，表示：「頒獎禮見！」唯獨華納歌手全數無影，亦是第二年缺席新城頒獎禮記者會。

新城知訊台執行總監程凱欣表示在11月已邀請全港唱片公司出席記者會，但早前卻收到華納唱片公司的通知表示：「嚟唔到！」而原因則要傳媒詢問華納。問到會否感到失望？她表示當然希望大家都支持新城，她又指現時仍不確定華納歌手屆時會否出席頒獎禮，並指華納歌手歌曲在新城的播放率亦不錯。華納唱片對此表示：「因為各Artist都有工作在身，所以未能岀席。」

記者會吸引超過500人圍觀，不少Fans為偶像到場打氣，其中最多粉絲的則是炎明熹（Gigi）的Fans最多，而姚焯菲（Chantel）的「小菲象」（Fans暱稱）亦站滿商場三層樓。

角逐組合奬的After Class在接受訪問時，表示成員鍾柔美（Yumi）將會角逐新人獎，至於Gigi及Chantel則角逐女歌手奬。Chantel表示很開心可跟隊友齊出席頒獎禮，至於戰衣方面則需要等造型師安排。問到是否仍由張寶兒負責？她們表示暫時未知。

唔知廣告酬勞由120萬起跳

有指Gigi廣告酬勞由120萬起跳，她聽後即表現非常驚訝，反問「我呀？」，她說不知道實際價錢，對酬勞是否滿意？她說每人看錢是不同：「錢唔係萬能，但冇錢就萬萬不能。」問到她覺得酬勞是否應要再高點？她則表示不知道。

至於Chantel指不知道自己的廣告酬勞是多少，因賺到的錢都是交給爸爸媽媽：「我冇攞零用錢，有需要嘅話佢哋都會買嘢畀我，賺到嘅錢佢哋就幫我儲起來。（平時唔帶錢出街？）會帶，但每次帶幾多都唔一樣。」Gigi則指小學時每星期只有20元零用錢，又指長大後已叫家人不用給她零用錢：「因為夠用！（使老本？）係，我係好鍾意儲錢，屋企人叫我做婆仔。」

同場的Yumi及詹天文（Windy）則指沒有特定有多少零用錢，又笑言平日最大開支以食為主，賺到錢也是交父母代理，Yumi說：「我哋有好多嘢忙，又要專注學業又要工作，呢啲嘢都冇乜時間去諗，所以就交畀屋企人處理。」問女圑可滿意今年的成績，Chantel表示好滿意：「知道大家等咗After Class新歌好耐，呢首係跳唱歌，好開心有呢首歌畀大家聽。」Gigi則指新歌MV仍未推出，希望大家能等待之餘，亦希望會期待之後的新作品。