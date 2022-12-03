欣宜爆許廷鏗減肥唔戒口　喪食肥膩嘢！　

歌手鄭欣宜和許廷鏗（Alfred）出席新城頒獎禮記者會，欣宜受訪時為Alfred的12月30及31日九展演唱會大賣廣告，Alfred表示雖然頒獎禮在個唱的前夕舉行，但一定出席參與：「為演唱會閉關都照去，綵排中途去頒獎禮，我諗狀態OK，唔會太攰。」欣宜又踢爆對方唔戒口照食「肥膩嘢」：「幾搞笑呀，我頭先問佢食咗乜，佢話食咗燒鵝瀨。」Alfred即更正是瘦叉鵝瀨，又解釋說：「要同身體磋商吓，因為佢需要好味嘢，但又好需要減肥，所以同佢傾吓數先，不過食咗好味嘢先，等佢安心，但都會繼續食好味嘢。」

欣宜就覺得他「減肥唔戒口」亦沒有問題，因為知對方有跳舞歌，相信屆時做騷要跳舞亦可消脂。Alfred補充說個唱是四面台，所以是跳足四面，覺得上台夠力，健康就可以，欣宜就祝他：「邊邊有力。」

日前吳若希透露其12月11的演唱會望Alfred和傳不和的胡鴻鈞齊任嘉賓，Alfred表示：「等吳若希公司安排啦，我係支持嘅，之前已經拍咗短片，我到時都會去睇騷嘅，希望上埋台啦。（吳若希請埋胡鴻鈞喎？）係咩？（你會唔會打畀胡鴻鈞了解吓？）我問吳若希啦！（吳若希自己講喎？）佢講你又信？得啦，得啦，再問佢啦。」

欣宜又講到其明年3月舉行一連3場紅館演唱會，她說：「好開心同上次紅館演唱會唔係相隔好耐，不過今次會呈現上次做唔到嘅嘢，因為上次疫情，資本唔係好大，但今次公司同各單位都好支持，而嘉賓方面唔可以透露住，只可以講不得了啦。」

談到她今年大有機會成為橫掃各樂壇頒獎禮的大滿貫女歌手，她不諱言：「我唔介意攞，希望大家支持。（邊位係勁敵？）個個都係啦，個個都好努力，又有好作品，不過結果如果，都唔會影響我嘅音樂路。」