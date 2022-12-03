【Zac玩Zac食】玩轉神奇粉紅色湖泊

西澳洲被Lonely Planet評為2023年最佳遊覽30個目的地之一！與此同時，《福布斯》亦都將珀斯列為2023年最佳旅行目的地第九名，全個澳洲得珀斯上榜。在公在私，我呢個星級生活達人疫後第一個旅程，當然係返我嘅第二個家──珀斯！

西澳必到景點首選位於Geraldton以北76公里，Port Gregory附近嘅壯麗粉紅湖Hutt Lagoon赫特潟湖，有14公里長，2公里左右寬，是澳洲最大的一個粉湖，亦是西澳海岸線上不可多得的神奇粉紅色湖泊。

空中觀光是欣賞粉紅湖最好的方式，從空中觀看到像Bubble Gum的粉紅色更迷人。從某一個角度還可以看到海水與湖水的對比，這個效果被稱為「一半海水一半火燄」。

赫特潟湖的湖面低於海平面，由環繞着的海灘沙丘把它和印度洋分隔開。粉紅湖的顏色源於湖內一種特殊的鹽生杜氏藻的存在。這種藻類生活在湖的鹽層裏，它會產生粉色的阝-胡蘿蔔素，是一種天然的染色劑和保健品原料，這就是湖水變成粉紅色的原因。湖水主要通過水氣蒸發和大氣降水來調節水量達到平衡，所以在經過冬天雨季後，春夏天的湖水充足而海藻活躍時，湖水的粉紅色會更夢幻。

由於湖中海藻的阝-胡蘿蔔素非常豐富，因此在湖上有一個胡蘿蔔素農場，用商業手法提取，雖然只佔整個粉湖面積約30%，它已經是全球最多產量的阝-胡蘿蔔素農場。

Profile：Zacky Sun

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