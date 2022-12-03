呂爵安最難忘被謝君豪掌摑鬧交戲：佢出真力打

呂爵安 (Edan) 、毛舜筠（毛姐）昨晚（2日）齊為電影《過時‧過節》宣傳，於社交平台開直播，以「家事答問大會」為名，解答大家有關角色的問題，吸引過萬網民收看。二人在直播中不停跟網友及粉絲互動，更解讀了角色的背景，Edan先行分享頭場家庭衝突其實並非突發的狀況，是一路積累下來的情緒，所以他的角色「阿陽」才會選擇離家出走。因此他在片中也有問戲中父親謝君豪「有冇盡過阿爸嘅責任？」其實這句很重的對白透露出這些家人之間的矛盾是「冰封三尺非一日之寒」，並不是一朝一夕的事。而毛姐則說她的角色「阿玲」其實長期在這個家裏不被重視，情緒也被疏忽，好像家中電話響起以致受傷，丈夫都漠不關心，因此這些細節亦暴露了這段關係出現的危機，才引致阿玲情緒崩潰。

而二人被問到片中最難忘的場景，毛舜筠回應開場一家４口在車上的一場戲令她最難忘，她指：「呢場戲主要係我鬧豪哥（謝君豪）嘅劇情，原先劇本更加要求我好激動咁拍鈦盤，不過我好擔心一邊揸車又要一邊有咁激動嘅演出，好彩最後製作團隊安排電腦效果配合揸車場景，我先至鬆一口氣。」而Edan亦笑言片中阿陽的角色亦有駕車場面，不過因為他本身沒有車牌，所以也多得有電腦效果協助拍攝，以致效果相當逼真。

而Edan分享最難忘在祖屋被「爸爸」謝君豪掌摑的鬧交戲：「拍攝前已經早一日預先同豪哥綵排，即使去到現場拍咗４、５個take，我都建議佢放心出真力打，因為我都好想感受到嗰種痛，同埋做到嗰種真實感，但好彩豪哥有佢借位嘅方法，最後呈現到好逼真之餘，又唔會十分之痛。」

除此之外，Edan更大爆原本「阿陽」這個角色有吸煙習慣，但他卻無這個習慣，並於直播鏡頭前扮吸煙動作，卻被毛舜筠毫不留情取笑「一啲都唔似。」