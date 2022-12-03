阿Mo中醫治療對神經產生作用　So Ching寫經文作鼓勵

男團MIRROR於7月底舉行演唱會期間發生墮屏意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創送院，至今仍進行不同的治療，阿Mo父親李盛林牧師夫婦及女友So Ching（蘇芷晴）連月來衣不解帶照顧，並每個星期透過代禱告信，向一眾關心阿Mo的網民講述兒子最新情況，今晚（3日）李牧師於網上公開第19封代禱告信，透露阿Mo因要按照吞嚥凡方法來進食，結果每餐需花上1小時，而單從輪椅轉到床上睡覺，亦要花35分鐘來整理。最後附上圖片，當中寫有聖經經文是由So Ching寫的，以對阿Mo作鼓勵。

李牧師以「靠着那加給我力量的，凡事都能作為。」作為代禱告信主題。

長文如下：

1)「*滿有聖靈的動力*」

感謝神（*I Can do all things in HIM that strengthen me*）「靠著那加給我力量的，凡事都能作為。」（腓立比書 4:13）是啟言叫蘇晴為他寫在白板上，作為鼓勵。

2. 「*關心安慰爸媽*」

*“Love you PAMA and please take good care of yourself including mental health”* 「爸媽，我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢！」 -- 啟言。爸媽深受感動，一起努力，多謝你。

*代禱：請繼續用信心記念我們*

「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」（詩篇37:5）

（一） 「*啟言心願*」： *“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”* （能有更大的耐心和投入為康復而戰）

（二） 「*啟言最新近況*」

1. 「*除治療外的時間*」

a) 每清早起床轉到輪椅上活動需花上10-15分鐘。（每天都要來回輪椅及床 2-3 次）

b) 每天早晚口腔清潔護理兩次，每次花約10分鐘，共要花20分鐘。

c) 因要按着吞嚥的方法進食，每餐要花上60分鐘。

d) 你能想像從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘的整理嗎？

2. 「*治療的配合*」

a) 對一個正經歷復康的人來說，每一項治療都需要花上不少力氣。

b) 新的一個中醫療程已經過了一周，盼能配合整體復康，對身體的調理和神經產生正面的作用。

c) 新的醫護團隊在復康治療的方案中能彼此配合，啟言也能在其中適應過來。

d) 已開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此繼續適應、了解、磨合得好。

3. 「*神經的復生*」:請懇切為這些活動和感覺神經的治愈禱告，也繼續讓啟言和家人學習忍耐等候。

*（三） MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願*」：「盼望創造和復活的主施恩的手在啟言身上施行醫治，因為人類每一個身體系統和機能都是衪創造的。」

2. 「*得安慰和鼓舞*」：我們因著啟言的積極和對創造主的依靠，我們的心因而感到安慰，更鼓舞的是受創的兒子反過來關心父母的心理健康。

3. *「MO 爸的等候體驗」 —- 與哀哭的人同哭*

不單是社會上因意外受創傷的家人，從一班舞者的公開信中，亦體會他們的辛酸和受創的印記，仍是留下揮之不去的陰影。盼你們堅強起來，阿MO會與你們一起面對療愈的過程，我們更會為你們切切禱告。