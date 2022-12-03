蔡潔唔覺撞樣李佳芯　自爆剃咗成晚胳肋底毛

女星蔡潔今日（3日）出席無綫台慶劇《法證先鋒V》宣傳，對於被拍檔兼好友黃宗澤（Bosco）大讚胳肋底靚，蔡潔即哭笑不得表示：「多謝， Bosco真係好核突，佢係有Send相畀我，多謝佢捧場，其實拍嘅時候佢都知，好多謝佢幫我宣傳，我同佢講我都剃咗成晚毛，佢生日我會送個胳肋底型蛋糕畀佢。（佢話你豎中指回應！)冇，我好有禮貌，係寫英文字，多謝！」

對於Bosco揚言要投她視后一票，蔡潔即讚對方有眼光，不諱言能夠有提名已很開心，亦知道自己仍需努力，更指同劇的蔡思貝及王敏奕同樣入圍視后，證明外間對該劇幾位女角也表認同，但相對於視后，蔡潔坦言望該劇能套奪「最佳劇集」。談到昨晚播出她被「生劏」戲份，問到可會刺激收視？她說：「我諗都有啲，因為真係多咗留言，胳肋底淨係Bosco講，講背脊都有，但係更多嘅留言就係問點解唔拎開個樽。」

外間經常指她與視后李佳芯撞樣，蔡潔說：「我從來都唔覺得有一個人會似另一個人，亦有好多人話唔似。（你覺得似唔似？ ）唔似，各有各特徵嘅地方。（介唔介意畀人咁講？ ）又冇乜所謂，觀眾睇到嘅嘢，自然有佢哋嘅感覺，記得當年選美時候仲離譜，話我似陳煒我都明白，但有人話我似梁競徽，我覺得自己係萬能Key。（有冇諗過改形象？ ）把聲係天生冇得搞，反而入行嘅時候有人話我妝容太濃，叫我改善吓，後來我終於搵到自己舒服嘅打扮。」