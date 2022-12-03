視帝譚俊彥對戰蕭正楠搶包山　講明有晒安全措施

《歡樂滿東華2022》今(3日)於電視廣播城舉行，樂壇校長譚詠麟打頭陣，率領兩代《聲夢傳奇》的冠軍炎明熹及任暟晴、以及姚焯菲、鍾柔美、詹天文等獻唱多首《明天仍要繼》及《風中勁草》等金曲，而任暟晴之後更和曾比特的合唱更帶來新鮮感。而汪明荃的粉絲「明荃之友會」一如以往，以紙幣摺成藝術品拍賣，今次以共值3萬港元的紙幣，摺成「財源滾滾荃福氣」錢筒及福袋，底價是6,8000元，阿姐拿着錢筒拍照時，林敏驄突然「亂入」，指着阿姐心口的花型綴飾，即口花花說：「你心口嗰啲係咩嚟？」阿姐以兩字秒回：「皺紋！」迅即擊倒對方。

視帝譚俊彥與孔德賢組隊，對戰蕭正楠及黃子恆等搶包山，事前譚俊彥受訪說不擔心安全問題：「有睇過真正嘅搶包山，今次呢個包山有3層樓高，有晒安全措施。（太太擔心？）唔同佢講就唔使擔心。綵排時喚醒細個跳彈床嘅感覺，搶包山秘訣要快，都搶到70至80個包。之前有啲流感，都康復咗成個星期，希望冇影響表演。」他續說其一對子女在他之前的網上夾band籌款中，以「譚小朋友」名義捐錢，相信他們也會捐錢支持他搶包山，如字幕屆時出現他們的名字，感覺有趣，而這個搶包山環節，為東華籌到４５萬元。