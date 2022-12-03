志田音音　日本一可愛泳衣天才

志田音音氣質清新綺麗，仲甜美可人，因而獲封「日本一可愛泳衣天才」嘅稱號。（互聯網）

每個演員就希望可以做主角，但係畀你做到主角都要努力做好角色，咁先可以成功搶鏡！不過呢個都唔係必然，因為好多飾演配角嘅演員本身都魅力沒法擋，成功吸引觀眾嘅眼球，好似志田音音就係最佳例子喇！

甜美清新

以前日本寫真女優主打青春同清新健康感覺，但係家陣就唔同晒喇，好多寫真妹嘅演出愈來愈重口味，有時甚至搞到好似拍AV咁，官能刺激係夠晒強烈，不過小弟就覺得拍得有美感同充滿陽光味道先至係最吸引，志田音音正正就可以發揮呢種感覺喇！

今年25歲嘅佢氣質清新又帶點純樸，笑起上嚟散發出嘅甜美感同治愈能量相當強勁，真係人見人愛，車見車載！雖然身材唔屬於激凸火辣，但係上圍對D奶絕對唔細，件比堅尼細少少亦可以營造出爆奶效果，不過最重要都係音音嘅膚質極鮮嫩白皙，養眼度唔會比大波妹輸蝕！

成功搶鏡

拍寫真前，佢參加過少選美活動，2013年喺「日本Teen-ager小姐決勝大賽」中更奪得亞軍，不過因為當時佢年紀仲細，故以學業為重。後來音音漸漸長大，一邊讀大學一邊兼職做模特兒，2019年更加獲電視台賞識擔任天氣女郎，同年佢開始拍水着寫真，更加獲封「日本一可愛泳衣天才」嘅稱號添！

除咗報道天氣，音音亦有為電視台拍劇，作品包括有《Girl Gun Lady》，最近亦喺特攝片集《幪面超人GEATS》登場，飾演嘅角色就係櫻井沙羅。劇中音音雖然冇得變身做超人，角色只屬於配角，但係佢嘅知名度同人氣夠高，所以好多觀眾留意佢多過班主角，近日喺新宿車站出現嘅劇集宣傳廣告，亦特登用音音嘅大頭相，可見音音的確有實力又有魅力！

志田音音近期憑住演出幪面超人系列而令人氣再次提升，從其社交網中就可以留意到好多相關消息，亦可以欣賞到音音最新拍嘅性感寫真喇。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：33D-23-34