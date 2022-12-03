黎耀祥由新人變3屆視帝　馮素波讚待人接物如初不變

視帝黎耀祥日前接受資深藝人馮素波及何飛鳳主持的電台節目訪問，大談相識逾30年的難忘點滴，原來他們在1990年合演無綫劇集《自梳女》相識，翌年更合作《大家族》一劇，拍攝期間馮素波被馬騮咬傷送院，當時黎耀祥陪她入院兼打點。馮素波更說有次黎耀祥到日本拍外景，特意買她喜歡吃的威化餅帶回港送給她，馮素波說：「呢份關懷，我一直銘記於心。所以我記住黎耀祥記咗幾十年，我好多謝你！」

黎耀祥稱當年拍《大》劇時令他和馮素波更熟落外，今年再合作拍無綫劇《輕‧功》，並預告是飾演彼此守望相助的街坊，他說其中一場戲，是要背著對方樓梯，堅持不用替身，他笑言當時曾跟攝影師說：「最好可以一take過，因為我最怕腳軟。」見證黎耀祥由新人變為三屆視帝的馮素波，指對方待人接物依然如初不變：「佢依家嘅成就得來不易，但又好似得唔得到視帝都係咁平凡！」黎耀祥說：「我唔介意接演任何角色，因為喺不同嘅人生階段，都會有不一樣嘅經歷，喺不同嘅年齡層，又會有新嘅體驗，演出不同社會層面嘅反應。」最後，他認為接演不同的角色，能令他更了解該人生階段的自己。