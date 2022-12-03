郭柏妍跳舞晃動上圍搶Fo　何沛珈唔錫身淋40桶冰

《歡樂滿東華2022》多個籌款項目中，相信最有睇頭則落3位《香港小姐再競選決賽》的冠亞季軍何沛珈、李芷晴及陳德懿身上。三位「港姐」齊齊穿上bra top襯短褲，在電視台的露台場地吹住寒風，淋住冰粒及浸住雪水演出「凍冰冰」環節，可謂「寒天飲雪水，點滴在心頭」。

隔住螢幕睇見都戥她們凍，而三位靚女表現得更凍，不停打冷震及依嘩大叫，不過揚言為慈善不惜硬住頭皮，咬實牙關她們，不停將冰粒向身上倒，由於個個身材有料到，不少雪粒攝在其bra top，出現「冰鎮事業線」的場面，相當香艷，其中何沛珈表現得最「唔錫身」，一口氣將40桶往身上淋，籌得10萬，而李芷晴及陳德懿分別淋了16及24桶冰，各自籌得5萬，陳德懿更自言似「冰鎮象拔蚌」。而表演跳舞的郭柏妍不斷晃動上圍，勁搶Fo。

芷晴受訪時稱3日前發燒：「啱啱好番，希望唔好番發。」Rachel參選時試過病過2星期，故一早食定感冒藥打底。Roxanne說：「我淨係聽到自己尖叫聲，啲拍檔淋冰水好落力，覺得好似畀人突襲咁。」芷晴倒冰粒期間，搞到心口裝滿冰粒：「發覺點解愈來愈凍，原來心口收埋好多冰。」她們分享保暖方法是之前吃飽一點、飲熱茶和貼暖包，雖然此項目好辛苦，但感覺值得，希望大家落力捐錢。

提到冷天淋冰水，感覺殘忍？Rachel稱初時以為好像冰桶挑戰只淋一次，後來才知道要淋足1分半鐘，笑言感到百感交集。Roxanne亦覺得3個一齊做較好，不覺孤獨：「不過屁股依家仲滴緊水。」