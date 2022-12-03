Baden超Cup送奶　興奮速遞

有男士話如果遇到索女送貨員，心情會變得更好。不過如果嗰位送貨員，好似呢位韓國網紅兼人氣女Coser咁擁有魔鬼身材，速遞兩樽巨型鮮奶畀你飲，心情更係爽到爆呀！

深溝誘惑

日日飲杯奶，身體唔會壞，只係有時懶起嚟，又唔想落街買鮮奶，好彩家陣網購服務咁方便，落單後話咁快就有人送貨上門。不過如果送奶員好似呢位索女咁，既有索樣又有魔鬼身材，呢杯奶真係飲得零舍開心。呢位超Cup送奶員係邊個？佢咪係嚟自韓國嘅巨乳女Coser嘅Baden囉！就算唔送奶，喺街上遇到一位咁養眼嘅女郎，都會忍唔住豎起大拇指稱讚佢為「香車美人」呀！

而作為人氣超勁女Coser嘅佢，所Cosplay嘅角色相當多，從性感兔女郎、巨乳女槍客，到迷人歌姬等都有，而從佢唔同嘅Cosplay造型中，更可以發現都有一個共通點，就係例必會露出胸前深溝，試問點可能唔引爆人氣呢？

人氣爆發

睇Baden身材咁正，就知佢絕對有條件做模特兒啦！事實上，早喺佢投身Cosplay界之前，本身係一位模特兒，為唔少雜誌拍攝寫真。及至2015年時，因為拍攝一輯Cosplay寫真而人氣急升，更燃起佢對Cosplay嘅興趣，於是佢便開設社交帳號分享Cosplay照，同時參與各大Cosplay活動。憑住出眾身材，加上甜美嘅笑容及樣貌，好快便喺Cosplay界打響名堂，而最令佢估唔到嘅係，竟然獲得唔少廣告商垂青，工作量大增，收入更比做模特兒時更高，自此佢便以Coser身份活躍於Cosplay界及寫真界。隨住佢嘅Cosplay造型愈嚟愈性感，亦令佢嘅社交帳號人氣爆發，成為韓國炙手可熱嘅性感女Coser之一。

Profile

出生地：韓國

身高：160cm

三圍：36H-25-36

Baden嘅網名叫「badencos」，有逾200個貼文，當中分享嘅寫真照相當性感又誘人，盡情展露佢嘅巨型奶樽魅力。話時話，唔知佢有冇打算開設會員制帳號，發放無底線嘅火辣寫真照畀大家欣賞呢？