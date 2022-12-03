沈震軒為追夢想曾捱過做茄哩啡　月入6千瞓劏房

近日憑無綫劇《超能使者》「威仔」一角令人氣再升的藝人沈震軒，接受電台節目訪問時，稱為了追夢，曾捱過做茄哩啡月入6千瞓劏房的日子，更說相戀5年的女友陳欣妍影響他很深，他說：「我這份人很急性子，她卻很慢，我們最夾是一凹一凸，最初我認為她慢得來是很蠢，但慢慢發覺，她的蠢其實比我更聰明。因為自以為聰明就容易鑽牛角尖，我們互補不足，她令我放鬆、冷靜了很多。這段時間我變得開心了，這已經對我幫助很大。而我跟她很簡單的生活經驗，也幫助到我演戲。」

回想當初和陳欣妍在片場邂逅，沈震軒說當時已被對方吸引：「真的是感覺，首先我鍾意成日笑的女仔，她一笑就會變了腰果眼，還有她的那份真，我們一開始已經可以公開手拖手行街，跟之前的關係很不同，其實我很喜歡這感覺，不再需要顧形象做返自己，我跟她一齊勁舒服，一齊踢著拖鞋就出街吃飯。」

之前在內地發展兩年多，令他和陳欣妍異地相隔，更是感情大考驗，至於有否計劃結婚生子，他說：「不遠啦！不遠啦！父母都見過她，事關之前他們都返過來香港，也有一起出去玩，都OK的！雙方家人都相處得很好！大家男人最明白，男人最怕麻煩，最緊要簡單，大家都舒服及開心。」他續說這段關係是成長以來最長的一段：「真的是最長，我自己都估不到，因為我之前的女友，年紀都比我大，是想不到可以跟一個細我那麼多的人交往這麼久。事關真的會有generation gap(代溝)，譬如我聽學友的歌，她很多都不認識，真的會有gap，原本你以為不work，但換個角度看，這才是你需要的東西。」

由於早年在電影《喜愛夜蒲2》飾演「蘭桂坊USB」一角，故當時緋聞不少的他，被封為「娛樂圈USB」，他說緋聞名單中有真有假，至於曾否跟圈中人拍拖，他說：「JJ吧！(賈曉晨)，這個大家都知啦！其實我們做演員，真的易投入，因為我們的職業是專業地玩弄感情，但要識得抽離。」