【是日通勝】

農曆十一月十一

壬寅年 辛亥月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、立約、嫁娶

忌：合醬、造酒、穿井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、32、37、46

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：保持樂觀，面帶笑容，易獲幸運之神眷顧。

金牛座：求財忌意氣用事，否則有機會招致金錢損失。

雙子座：運勢不錯，得失不用太着緊，煩惱更加少！

巨蟹座：易遇上利益分配問題，平心靜氣才可擺平。

獅子座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

處女座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

天秤座：愛情運特別差，有伴侶者要多花心思氹對方。

天蠍座：幸運指數排首位，身處順境也要保持謙虛。

人馬座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠信心就能應付。

山羊座：財運不錯，知足常樂，毋須為經濟問題操心。

水瓶座：謀事遇上阻力，若遇到問題一定要問個明白。

雙魚座：整體運勢比上不足比下有餘，保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）雞 人緣差

鼠：花錢要量入為出，沒必要打腫臉充胖子。

牛：禍從口出，說話要經大腦，以免得罪人。

虎：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

兔：人緣佳，陪好友享用美食，可增進友誼。

龍：財運低迷，判斷力差，破財風險非常高。

蛇：適合出席社交聚會，易遇上意外驚喜。

馬：運氣不太好，意外頻生，令你手忙腳亂。

羊：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

猴：心態正面，處理大小問題均游刃有餘。

雞：是日沖煞，人緣運差，高調張揚惹人厭。

狗：愛情運強，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

豬：陪家人朋友出外遊玩，有助帶來好心情。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

財神不上門？哪裏出問題？

人人都渴望有財神加持，因此不僅要趁過年接財神、迎財神，平時也會在家居、商舖、公司中供奉財神。但每個人的財運都不一樣，後天的行為習慣也是影響財運的一個因素，若經常沒有財運的朋友，究竟是哪裏出了問題？

問題1.廚具、飯鍋破裂

勤儉節約不浪費是一種美德，但如果節約的用力過猛，效果只會適得其反。家中破裂的廚具、飯鍋繼續使用而又不縫補的話，容易對屋主及家人的健康有損，還會把財運弄丟。

問題2.進門是廚房

俗語有云：「開門見灶，錢財多耗。」廚房代表居住者的財帛、食祿及健康狀況，它的方位會影響家人的健康與發展。若一進門見廚房，是風水大忌，這種環境布局意味着自家的財富難以保存，容易丟失。

問題3.喪氣心理

古人有云：「命由己造，福自我求。」人的命運怎樣，與心態有很大關係。如果一個人經常唉聲歎氣，甚至不停抱怨或緊縮眉頭，往往會導致身邊的事情進行得不順利，久而久之會嚇走身邊的人緣和財神爺，要知道愛笑、心胸寬廣的人，運氣不會太差，財運也會滾滾而來。