娛圈單打︱袁偉豪戒嘮嘈　該讓作品說話

男人到了中年，一般有三大特徵：肥腩、脫髮、易怒。無綫藝人袁偉豪近日自爆有脫髮問題，更大肆批評部分傳媒報道永遠錯重點，一場「我有壓力，你有壓力，你做乜挑釁我呀？」的衝突正逐漸成形。

袁偉豪自從與張寶兒結婚，被外界冠以「三億駙馬」之名，向外界爆seed的新聞便不絕於耳，更疑似因處境劇《愛‧回家之開心速遞》一段與傳媒鬧翻的劇情，一句「我依家欠咗你班傳媒呀？」的對白而深感被抽水，在《法證先鋒V》的宣傳上，嘲諷「唔知係咪寫到無題材」，這非但不知處境劇取材自新聞事件的傳統，更連張繼聰曾索性在劇集自抽「廢柴老公」也一無所知。

這裏不是說做人該任人魚肉，而是正如有人在其力谷的新歌MV中捧着的那本英文書名般──諗多咗。藝人該以作品說話，為了演出而練大隻、變人乾的袁偉豪，誠意與努力不容置疑，但看罷其新歌MV，讓人留下印象的反而是有份演出的羅家英，這便說明未能掌握重點的，是曲、詞、唱三大單位。

曾經看過袁偉豪借出心愛座駕予張寶兒練習駕駛技巧的YouTube片，女方差點連波箱也玩壞，令袁偉豪難掩忟憎。這令人想起改編自村上春樹小說的日本電影《Drive My Car》，並非因為片中男主角同樣借出座駕予人駕駛，而是當其面對着「Drive My Wife」的姦夫，仍然展現出超乎常人的以德報怨。中年男人置身於合該扯火的場合，該如何壓制住自己的怒火，做到「古今多少事，都付笑談中」？包括袁偉豪在內，無數中年男人都得好好學習。