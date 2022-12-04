東方日報C2：劉穎鏇劉佩玥升呢做「主」　孖咇玩神秘

近年實力與人氣急升的陳山聰，明年1月再度與監製文偉鴻班底合作新劇，兩位「J女郎」劉佩玥及劉穎鏇更升呢，首度擔正女主角！由於劇中動作連場，新加入的張振朗、丁子朗與郭柏妍都要大鬥「功」力，希望於最短時間內操到至Fit狀態。

陳山聰今年成績大勇，在無綫劇集《美麗戰場》及《超能使者》中的「王一言」及「膠勇」兩個角色，均被激讚演得出色，在一眾藝人中獲得15項最多台慶頒獎禮提名，亦是今年的「視帝」頂頭大熱，來勢洶洶！

據知，監製文偉鴻（Jazz）明年1月將開拍新劇《奪命提示》，並以《超》劇原班人馬上陣，當中包括陳山聰、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）及林子善，雖然陳展鵬與唐詩詠分別因拍攝《逆天奇案2》及已離巢而未能參演，但會加入張振朗及《下流上車族》CP郭柏妍與丁子朗。Jazz每套劇集都有噱頭，繼《同盟》、《城寨英雄》、《鐵拳英雄》、《隱形戰隊》及《超能使者》後，今次以神秘訊息調查科作核心，拆解離奇命案，劇情緊張懸疑得來帶點科幻感。

4主角戲份平均

《奪》劇男、女主角分別是陳山聰及Moon、張振朗及Tiffany兩Pair，據知4人戲份平均，而Moon及Tiffany已是監製Jazz的寵兒，近年每部劇都有她們份，今次更齊齊升呢女主角成為「J女郎」，定能大顯身手。早前在《美》劇演技出色、有份提名「視后」的Moon受訪，她說：「咩角色我都會盡心盡全力去做，至於故事方面好神秘，監製只講咗三分之一畀我哋知，不過Jazz今次好強調要訓練肌肉，同埋要打，所以預咗會周身傷㗎喇！上次拍《隱形戰隊》着重槍械訓練，今次就要上堂，學埋身搏擊技巧。」而外形及身手愈來愈好的Tiffany直言好開心：「超級期待，依家開始鍛煉體能，因為聽過個古仔，Jazz都話好多埋身肉搏場口，係一個新挑戰。（今次同振朗演一對？）同佢識咗好耐，之前一齊拍《靈戲逼人》，但今次首度演情侶，希望帶到新鮮感畀觀眾。」

新組合撞出新鮮感

山聰亦對這個新組合非常期待：「我未正式同振朗合作過，今次係第一次，雖然好多劇入面都有我同Moon出現，但未試過咁多同場，所以希望有火花，滿心期待嘅！」對於Moon升呢「女一」，山聰大讚：「第一次合作係2015年嘅《殭》，睇到佢呢幾年好畀心機，喺《超能使者》演得非常好，我哋私底下食飯都話一齊加油，希望再畀到觀眾驚喜。」

而振朗入行拍攝的《法網狙擊》亦是由Jazz監製，相隔多年再聚頭，他表示很開心：「Jazz嘅劇集風格向來特別，我睇《超能使者》都睇到毛管戙！首次同山聰合作，都想向佢學習吓嗰份堅持。今次打鬥一定有，都要操番體能，同呢班咁Fit、火力十足嘅團隊合作，自己都要Fit啲。」

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