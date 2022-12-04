【心理測驗】尋找生命中扶持你的人！

常說人要在對的時間遇見對的人，而這設定並不只適用於愛情，更適用於每一個的人生低潮時。在一個個的人生階段中，或許你都需要一個能帶動你的人。此刻，若你感到生活有一點的空虛，不如一起來玩一玩來自日網Trill的超準心理測驗，看看你身邊需要一個怎樣的人啦！

【問題】

請憑直覺回答，你認為相片之中的圖案看起來是甚麼？

A.花環

B.垂耳

C.絲帶

D.衣領

【結果分析】

A.需要「朋友」

現在的你感到人生不如意，甚至覺得孤獨，最需要一位可以交心的朋友，無關利益、工作。以往的你，於朋友聚會中總是活躍的存在，充滿精力，但如今卻因為工作繁忙、環境的改變而變得疏離。雖然現今的你可能沒法改變時間不足的問題，但即使時間再欠缺，都可以試着聯繫，就算只是簡單的問候，都可以為你找回一點點朝氣。

B.需要「戀人」

最近的你似乎有點累了，這一份疲倦發自內心，令你想尋找一個可以借給你肩膀、無條件支持你的人。於你來說，努力工作佔領了生活的一切，你不善於抱怨，而更習慣掩飾自己，強顏歡笑，以致在身上形成無形的壓力。即使暫時找不到戀人，亦不必收起自己，找一個可以讓你放心傾訴的人，對紓緩壓力亦有很大幫助。

C.需要「監督者」

你的身上似乎有一個明顯的開關鍵，可以把工作和生活分開，當有事情要做時，你只想一口氣完成，然後好好休息。然而，最近的你似乎處於持續關閉而沒法開啟的狀態中，因此極需要一個激勵你、推動你的人出現，拉你走出沒法盡力而為的境界。雖然你是一個想努力前進的人，不過一旦事情變得麻煩，你就會失去動力，一個會為你打氣的人，可以令你恢復活力。

D.需要「對手」

作為一個遇強愈強的人，現在的你身邊似乎並沒有一個能力相當，可以與你共同進退的人，因此令你失去了鬥心。作為一個勝負欲很強的人，如果遇到一個強勁對手，反而能激發你的潛能，發揮你的極限。反之，在沒有對手的情況下，你會失去目標、失去前進的動力，甚至會為沒進步的自己而感到沮喪。