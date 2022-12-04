新戲放棄院線改網播　甄子丹親認：愈多人睇愈好

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩昨晚（3日）出席時裝藝術活動，談到有消息指由他執導兼主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，將放棄戲院院線，改為於內地網絡平台上映，並在兔年春節賀歲檔推出，子丹對此表示：「其實不嬲都有咁嘅計劃，因為依家全世界睇戲文化唔同哂，有好多平台選擇，對觀眾係眼福嚟。」他指電影公司會有自己盤算安排，如何將作品帶給最多的觀眾觀賞，問到改以「網大」形式上映是否回報更高？他說：「我哋作為創作人嘅立場，最緊要將部戲拍得最好，當然愈多人睇愈好啦，咁樣去分享自己嘅創作，未嘗唔係一件好事。（2.2億製作費？）咁又冇咁多，我又唔係徐克、張藝謀，我冇咁多錢拍，哈哈。」

他表示自己很幸運，雖然時間如此緊迫，幸得整個團隊支持：「有影后劉雅瑟同惠英紅，同成個金像獎幕後班底都好信我，好多謝佢哋。」他指製作費多寡與作品質素不一定成正比，最重要創作力及是否用心去拍。至於電影能否趕及新年檔期上畫？他坦言現時非常緊張：「好多後期特技未做，講真我所有班底都已經盡晒力，演員個個都真係No.1，成個團隊都揸到乾晒，依家希望CG趕得到，其他嘢等電影公司公布。」他笑言自己手提電話中有9個群組，清晨5時起床便要開始忙發號施令。

另談到他昨日出席活動分享經歷時，透露入行17年時曾自資拍電影，卻慘遭滑鐵盧票房「仆直」，銀行戶口更只剩餘100元，令他非常沮喪，子丹表示絕不介意分享慘痛經歷：「人生路一定有高有低，跌咗喺度唔緊要，最緊要企得起身，尤其我哋拍電影係鬥長命同堅持，我都捱咗40年，好托賴大家仲未嘘我。」