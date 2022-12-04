陳山聰跑步籌款唔夠喉　大讚初哥張曦雯有天分

陳山聰、張曦雯（Kelly）、趙希洛、胡諾言和林子善，組成「全城Run衝衝衝」，為《歡樂滿東華2022》跑步籌款，合力完成6公里路程。山聰嫌未夠喉，早在出發前自行多跑了8公里路，依然面不改容，開心終於有跑步籌款，感覺很有意義。

至於甚少跑步的Kelly，負責接力跑1公里路，揚言已是她人生中跑得最長路程一次，最近媽咪由美國來港，亦有跟她陪跑，但就不敢加入「crazy runners」。山聰讚Kelly第一次算跑得不錯，甚有天分，講笑Kelly跑步的話，身後一定有很長人龍跟着跑。Kelly亦稱山聰沿途獲不少街坊集郵。

同時，山聰與林敏驄兩位準視帝同場合照，山聰謙稱自己不是勁敵，認為阿驄一定贏。聞阿驄不會出席《萬千星輝頒獎典禮》，山聰說：「我唔信！他攞咗『民選視帝』，再攞TVB視帝都好正常。我冇邊跑邊拉票，有粉絲會幫我。」

而《歡》昨晚共籌得善款126,888,888元，成功打破去年紀錄123,988,888元，多籌得290萬元，其中汪明荃與羅家英主演的折子戲籌得最多善款，達389萬元，而譚詠麟與聲夢學員的序幕表演以及陳山聰的跑步籌款環節，均籌得100萬元，成績理想。